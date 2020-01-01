Poznaj tokenomikę Vault Overflow (VAULT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VAULT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Vault Overflow (VAULT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VAULT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Vault Overflow (VAULT) / Tokenomika / Tokenomika Vault Overflow (VAULT) Odkryj kluczowe informacje o Vault Overflow (VAULT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Vault Overflow (VAULT) We're building a personal finance app on top of the Hyperliquid Dex. This app is meant to offer a safe and streamlined experience for retail users, including: - An easier onboarding experience that allows crosschain and bank deposits - Portfolio Management - Long term positions building tools like DCA and auto-invest - Spot token trading - Low leverage futures products - A series of auto-rebalancing indexes for top tokens - More complex strategies like pair trading and delta-neutral positions - Hyperliquid EVM support for money markets and more We're building a personal finance app on top of the Hyperliquid Dex. This app is meant to offer a safe and streamlined experience for retail users, including: An easier onboarding experience that allows crosschain and bank deposits

Oficjalna strona internetowa: https://www.vaultoverflow.com/ Tokenomika i analiza cenowa Vault Overflow (VAULT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Vault Overflow (VAULT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 44.90K $ 44.90K $ 44.90K Całkowita podaż: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 3.69M $ 3.69M $ 3.69M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 121.55K $ 121.55K $ 121.55K Historyczne maksimum: $ 0.276619 $ 0.276619 $ 0.276619 Historyczne minimum: $ 0.009997 $ 0.009997 $ 0.009997 Aktualna cena: $ 0.01215945 $ 0.01215945 $ 0.01215945 Dowiedz się więcej o cenie Vault Overflow (VAULT) Tokenomika Vault Overflow (VAULT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Vault Overflow (VAULT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VAULT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VAULT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVAULT tokenomikę, poznaj cenę tokena VAULTna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.