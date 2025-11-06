Informacje o cenie Vault Finance (VFI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.68% Zmiana ceny (1D) +0.78% Zmiana ceny (7D) -21.77% Zmiana ceny (7D) -21.77%

Aktualna cena Vault Finance (VFI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VFI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VFI w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VFI zmieniły się o +0.68% w ciągu ostatniej godziny, o +0.78% w ciągu 24 godzin i o -21.77% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Vault Finance (VFI)

Kapitalizacja rynkowa $ 40.18K$ 40.18K $ 40.18K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 72.45K$ 72.45K $ 72.45K Podaż w obiegu 2.77B 2.77B 2.77B Całkowita podaż 4,999,863,210.441463 4,999,863,210.441463 4,999,863,210.441463

Obecna kapitalizacja rynkowa Vault Finance wynosi $ 40.18K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VFI w obiegu wynosi 2.77B, przy całkowitej podaży 4999863210.441463. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 72.45K.