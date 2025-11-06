GiełdaDEX+
Aktualna cena Vault Finance to 0 USD. Śledź aktualizacje cen VFI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe VFI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o VFI

Informacje o cenie VFI

Czym jest VFI

Biała księga VFI

Oficjalna strona internetowa VFI

Tokenomika VFI

Prognoza cen VFI

Cena Vault Finance (VFI)

Nienotowany

Aktualna cena 1 VFI do USD:

--
----
+0.70%1D
USD
Vault Finance (VFI) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Vault Finance (VFI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.68%

+0.78%

-21.77%

-21.77%

Aktualna cena Vault Finance (VFI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VFI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VFI w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VFI zmieniły się o +0.68% w ciągu ostatniej godziny, o +0.78% w ciągu 24 godzin i o -21.77% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Vault Finance (VFI)

$ 40.18K
$ 40.18K$ 40.18K

--
----

$ 72.45K
$ 72.45K$ 72.45K

2.77B
2.77B 2.77B

4,999,863,210.441463
4,999,863,210.441463 4,999,863,210.441463

Obecna kapitalizacja rynkowa Vault Finance wynosi $ 40.18K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VFI w obiegu wynosi 2.77B, przy całkowitej podaży 4999863210.441463. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 72.45K.

Historia ceny Vault Finance (VFI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Vault Finance do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Vault Finance do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Vault Finance do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Vault Finance do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.78%
30 Dni$ 0-66.56%
60 dni$ 0-68.18%
90 dni$ 0--

Co to jest Vault Finance (VFI)

What Is Vault Finance? Vault Finance is a next-generation DeFi 3.0 protocol focused on delivering sustainable, real-yield rewards through a unique Multi-Vault strategy backed by revenue-generating businesses.

It was created to solve the recurring problems in decentralized finance—unsustainable APYs, weak tokenomics, poor leadership, and overreliance on hype.

By combining protocol APY, real-world income streams, and a doxxed, experienced team, VaultFi offers users a transparent, community-driven ecosystem designed for long-term value and exposure to high-potential Web3 sectors.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Vault Finance (VFI)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Vault Finance (w USD)

Jaka będzie wartość Vault Finance (VFI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Vault Finance (VFI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Vault Finance.

Sprawdź teraz prognozę ceny Vault Finance!

VFI na lokalne waluty

Tokenomika Vault Finance (VFI)

Zrozumienie tokenomiki Vault Finance (VFI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena VFIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Vault Finance (VFI)

Jaka jest dziś wartość Vault Finance (VFI)?
Aktualna cena VFI w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena VFI do USD?
Aktualna cena VFI w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Vault Finance?
Kapitalizacja rynkowa dla VFI wynosi $ 40.18K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż VFI w obiegu?
W obiegu VFI znajduje się 2.77B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) VFI?
VFI osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla VFI?
VFI zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu VFI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla VFI wynosi -- USD.
Czy w tym roku VFI pójdzie wyżej?
VFI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny VFI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Vault Finance (VFI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

