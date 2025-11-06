Informacje o cenie Vanguard xStock (VTIX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 330.67 $ 330.67 $ 330.67 Minimum 24h $ 334.58 $ 334.58 $ 334.58 Maksimum 24h Minimum 24h $ 330.67$ 330.67 $ 330.67 Maksimum 24h $ 334.58$ 334.58 $ 334.58 Historyczne maksimum $ 339.15$ 339.15 $ 339.15 Najniższa cena $ 304.19$ 304.19 $ 304.19 Zmiana ceny (1H) -0.00% Zmiana ceny (1D) +0.53% Zmiana ceny (7D) -1.52% Zmiana ceny (7D) -1.52%

Aktualna cena Vanguard xStock (VTIX) wynosi $332.87. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VTIX wahał się między $ 330.67 a $ 334.58, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VTIX w historii to $ 339.15, a najniższy to $ 304.19.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VTIX zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +0.53% w ciągu 24 godzin i o -1.52% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Vanguard xStock (VTIX)

Kapitalizacja rynkowa $ 788.83K$ 788.83K $ 788.83K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 8.21M$ 8.21M $ 8.21M Podaż w obiegu 2.37K 2.37K 2.37K Całkowita podaż 24,653.31184852195 24,653.31184852195 24,653.31184852195

Obecna kapitalizacja rynkowa Vanguard xStock wynosi $ 788.83K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VTIX w obiegu wynosi 2.37K, przy całkowitej podaży 24653.31184852195. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.21M.