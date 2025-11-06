GiełdaDEX+
Aktualna cena Valentine Grok Companion to 0 USD. Śledź aktualizacje cen VALENTINE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe VALENTINE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o VALENTINE

Informacje o cenie VALENTINE

Czym jest VALENTINE

Oficjalna strona internetowa VALENTINE

Tokenomika VALENTINE

Prognoza cen VALENTINE

Logo Valentine Grok Companion

Cena Valentine Grok Companion (VALENTINE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 VALENTINE do USD:

$0.00013099
$0.00013099$0.00013099
+10.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Valentine Grok Companion (VALENTINE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:26:20 (UTC+8)

Informacje o cenie Valentine Grok Companion (VALENTINE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01498443
$ 0.01498443$ 0.01498443

$ 0
$ 0$ 0

-2.21%

+10.23%

-31.34%

-31.34%

Aktualna cena Valentine Grok Companion (VALENTINE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VALENTINE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VALENTINE w historii to $ 0.01498443, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VALENTINE zmieniły się o -2.21% w ciągu ostatniej godziny, o +10.23% w ciągu 24 godzin i o -31.34% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Valentine Grok Companion (VALENTINE)

$ 130.97K
$ 130.97K$ 130.97K

--
----

$ 130.97K
$ 130.97K$ 130.97K

999.81M
999.81M 999.81M

999,814,403.032673
999,814,403.032673 999,814,403.032673

Obecna kapitalizacja rynkowa Valentine Grok Companion wynosi $ 130.97K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VALENTINE w obiegu wynosi 999.81M, przy całkowitej podaży 999814403.032673. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 130.97K.

Historia ceny Valentine Grok Companion (VALENTINE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Valentine Grok Companion do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Valentine Grok Companion do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Valentine Grok Companion do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Valentine Grok Companion do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+10.23%
30 Dni$ 0-64.89%
60 dni$ 0-76.46%
90 dni$ 0--

Co to jest Valentine Grok Companion (VALENTINE)

Valentine the AI grok companion

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Valentine Grok Companion (VALENTINE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Valentine Grok Companion (w USD)

Jaka będzie wartość Valentine Grok Companion (VALENTINE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Valentine Grok Companion (VALENTINE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Valentine Grok Companion.

Sprawdź teraz prognozę ceny Valentine Grok Companion!

VALENTINE na lokalne waluty

Tokenomika Valentine Grok Companion (VALENTINE)

Zrozumienie tokenomiki Valentine Grok Companion (VALENTINE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena VALENTINEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Valentine Grok Companion (VALENTINE)

Jaka jest dziś wartość Valentine Grok Companion (VALENTINE)?
Aktualna cena VALENTINE w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena VALENTINE do USD?
Aktualna cena VALENTINE w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Valentine Grok Companion?
Kapitalizacja rynkowa dla VALENTINE wynosi $ 130.97K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż VALENTINE w obiegu?
W obiegu VALENTINE znajduje się 999.81M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) VALENTINE?
VALENTINE osiąga ATH w wysokości 0.01498443 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla VALENTINE?
VALENTINE zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu VALENTINE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla VALENTINE wynosi -- USD.
Czy w tym roku VALENTINE pójdzie wyżej?
VALENTINE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny VALENTINE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:26:20 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Valentine Grok Companion (VALENTINE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

