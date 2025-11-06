Informacje o cenie Valentine Grok Companion (VALENTINE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.01498443$ 0.01498443 $ 0.01498443 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -2.21% Zmiana ceny (1D) +10.23% Zmiana ceny (7D) -31.34% Zmiana ceny (7D) -31.34%

Aktualna cena Valentine Grok Companion (VALENTINE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VALENTINE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VALENTINE w historii to $ 0.01498443, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VALENTINE zmieniły się o -2.21% w ciągu ostatniej godziny, o +10.23% w ciągu 24 godzin i o -31.34% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Valentine Grok Companion (VALENTINE)

Kapitalizacja rynkowa $ 130.97K$ 130.97K $ 130.97K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 130.97K$ 130.97K $ 130.97K Podaż w obiegu 999.81M 999.81M 999.81M Całkowita podaż 999,814,403.032673 999,814,403.032673 999,814,403.032673

Obecna kapitalizacja rynkowa Valentine Grok Companion wynosi $ 130.97K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VALENTINE w obiegu wynosi 999.81M, przy całkowitej podaży 999814403.032673. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 130.97K.