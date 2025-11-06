Informacje o cenie USELESS AI (AILESS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00000448 $ 0.00000448 $ 0.00000448 Minimum 24h $ 0.00000462 $ 0.00000462 $ 0.00000462 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00000448$ 0.00000448 $ 0.00000448 Maksimum 24h $ 0.00000462$ 0.00000462 $ 0.00000462 Historyczne maksimum $ 0.00008152$ 0.00008152 $ 0.00008152 Najniższa cena $ 0.00000448$ 0.00000448 $ 0.00000448 Zmiana ceny (1H) -0.31% Zmiana ceny (1D) -1.73% Zmiana ceny (7D) -19.84% Zmiana ceny (7D) -19.84%

Aktualna cena USELESS AI (AILESS) wynosi $0.00000452. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AILESS wahał się między $ 0.00000448 a $ 0.00000462, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AILESS w historii to $ 0.00008152, a najniższy to $ 0.00000448.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AILESS zmieniły się o -0.31% w ciągu ostatniej godziny, o -1.73% w ciągu 24 godzin i o -19.84% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o USELESS AI (AILESS)

Kapitalizacja rynkowa $ 4.51K$ 4.51K $ 4.51K Wolumen (24H) $ 2.99$ 2.99 $ 2.99 W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 4.51K$ 4.51K $ 4.51K Podaż w obiegu 998.42M 998.42M 998.42M Całkowita podaż 998,424,671.329791 998,424,671.329791 998,424,671.329791

Obecna kapitalizacja rynkowa USELESS AI wynosi $ 4.51K, przy $ 2.99 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AILESS w obiegu wynosi 998.42M, przy całkowitej podaży 998424671.329791. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.51K.