Poznaj tokenomikę urmom (URMOM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena URMOM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / urmom (URMOM) / Tokenomika / Tokenomika urmom (URMOM) Odkryj kluczowe informacje o urmom (URMOM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o urmom (URMOM) Specifically created for the pulsechain network. This is a pure meme coin with 50.5% of the supply burned myself to the pulsechain burn address. On our spaces call $330,000 of LP was burned also to protect our team. The narrative is when a kid was playing elon musk on a video game and asked what would be a good name for a meme coin, his response "urmom". Solana network lauched a version and dumped on many. This was my sole motivation for the pulsechain version with a large burn of LP and Dev supply to protect the chart and holders. AMEN. Oficjalna strona internetowa: https://urmompls.com/ Biała księga: https://x.com/thecryptomando/status/1923570022594629737?s=46 Kup URMOM teraz! Tokenomika i analiza cenowa urmom (URMOM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla urmom (URMOM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 641.60K Całkowita podaż: $ 496.24M Podaż w obiegu: $ 496.24M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 641.60K Historyczne maksimum: $ 0.00564377 Historyczne minimum: $ 0.00118984 Aktualna cena: $ 0.00128008 Dowiedz się więcej o cenie urmom (URMOM) Tokenomika urmom (URMOM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki urmom (URMOM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów URMOM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów URMOM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszURMOM tokenomikę, poznaj cenę tokena URMOMna żywo! Prognoza ceny URMOM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać URMOM? Nasza strona z prognozami cen URMOM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena URMOM już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.