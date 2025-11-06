Informacje o cenie Upheaval Finance (UPHL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0.00269043 Maksimum 24h $ 0.00739852 Historyczne maksimum $ 0.04077558 Najniższa cena $ 0.00226236 Zmiana ceny (1H) -0.00% Zmiana ceny (1D) +16.05% Zmiana ceny (7D) -74.70%

Aktualna cena Upheaval Finance (UPHL) wynosi $0.00312525. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs UPHL wahał się między $ 0.00269043 a $ 0.00739852, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs UPHL w historii to $ 0.04077558, a najniższy to $ 0.00226236.

Pod względem krótkoterminowych wyniki UPHL zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +16.05% w ciągu 24 godzin i o -74.70% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Upheaval Finance (UPHL)

Kapitalizacja rynkowa $ 186.20K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.87M Podaż w obiegu 59.59M Całkowita podaż 919,344,761.0912383

Obecna kapitalizacja rynkowa Upheaval Finance wynosi $ 186.20K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż UPHL w obiegu wynosi 59.59M, przy całkowitej podaży 919344761.0912383. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.87M.