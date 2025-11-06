Informacje o cenie UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) +1.32% Zmiana ceny (7D) +1.32%

Aktualna cena UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs UPRIGHT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs UPRIGHT w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki UPRIGHT zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o +1.32% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT)

Kapitalizacja rynkowa $ 11.59K$ 11.59K $ 11.59K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 11.59K$ 11.59K $ 11.59K Podaż w obiegu 999.43M 999.43M 999.43M Całkowita podaż 999,434,480.700314 999,434,480.700314 999,434,480.700314

Obecna kapitalizacja rynkowa UP AND TO THE RIGHT wynosi $ 11.59K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż UPRIGHT w obiegu wynosi 999.43M, przy całkowitej podaży 999434480.700314. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.59K.