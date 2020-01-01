Poznaj tokenomikę Unvaxxed Sperm (UNVAXSPERM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena UNVAXSPERM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Unvaxxed Sperm (UNVAXSPERM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena UNVAXSPERM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Unvaxxed Sperm (UNVAXSPERM) Unvaxxed sperm is the new bitcoin Unvaxxed sperm is the new bitcoin Oficjalna strona internetowa: https://unvaxsperm.world/ Tokenomika i analiza cenowa Unvaxxed Sperm (UNVAXSPERM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Unvaxxed Sperm (UNVAXSPERM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 112.48K $ 112.48K $ 112.48K Całkowita podaż: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Podaż w obiegu: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 112.48K $ 112.48K $ 112.48K Historyczne maksimum: $ 0.00442028 $ 0.00442028 $ 0.00442028 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00011249 $ 0.00011249 $ 0.00011249 Dowiedz się więcej o cenie Unvaxxed Sperm (UNVAXSPERM) Tokenomika Unvaxxed Sperm (UNVAXSPERM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Unvaxxed Sperm (UNVAXSPERM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów UNVAXSPERM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów UNVAXSPERM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUNVAXSPERM tokenomikę, poznaj cenę tokena UNVAXSPERMna żywo! Prognoza ceny UNVAXSPERM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać UNVAXSPERM? Nasza strona z prognozami cen UNVAXSPERM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena UNVAXSPERM już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.