Informacje o cenie Unstable States Dollar (USD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00001974 $ 0.00001974 $ 0.00001974 Minimum 24h $ 0.00002111 $ 0.00002111 $ 0.00002111 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00001974$ 0.00001974 $ 0.00001974 Maksimum 24h $ 0.00002111$ 0.00002111 $ 0.00002111 Historyczne maksimum $ 0.0019021$ 0.0019021 $ 0.0019021 Najniższa cena $ 0.00001974$ 0.00001974 $ 0.00001974 Zmiana ceny (1H) +0.68% Zmiana ceny (1D) -4.09% Zmiana ceny (7D) -43.00% Zmiana ceny (7D) -43.00%

Aktualna cena Unstable States Dollar (USD) wynosi $0.00001987. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs USD wahał się między $ 0.00001974 a $ 0.00002111, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs USD w historii to $ 0.0019021, a najniższy to $ 0.00001974.

Pod względem krótkoterminowych wyniki USD zmieniły się o +0.68% w ciągu ostatniej godziny, o -4.09% w ciągu 24 godzin i o -43.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Unstable States Dollar (USD)

Kapitalizacja rynkowa $ 19.86K$ 19.86K $ 19.86K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 19.86K$ 19.86K $ 19.86K Podaż w obiegu 999.11M 999.11M 999.11M Całkowita podaż 999,111,352.21307 999,111,352.21307 999,111,352.21307

Obecna kapitalizacja rynkowa Unstable States Dollar wynosi $ 19.86K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż USD w obiegu wynosi 999.11M, przy całkowitej podaży 999111352.21307. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 19.86K.