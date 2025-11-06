GiełdaDEX+
Aktualna cena Unstable States Dollar to 0.00001987 USD. Śledź aktualizacje cen USD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe USD łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o USD

Informacje o cenie USD

Czym jest USD

Oficjalna strona internetowa USD

Tokenomika USD

Prognoza cen USD

Cena Unstable States Dollar (USD)

Nienotowany

Aktualna cena 1 USD do USD:

-4.00%1D
USD
Unstable States Dollar (USD) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:46:53 (UTC+8)

Informacje o cenie Unstable States Dollar (USD) (USD)

Aktualna cena Unstable States Dollar (USD) wynosi $0.00001987. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs USD wahał się między $ 0.00001974 a $ 0.00002111, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs USD w historii to $ 0.0019021, a najniższy to $ 0.00001974.

Pod względem krótkoterminowych wyniki USD zmieniły się o +0.68% w ciągu ostatniej godziny, o -4.09% w ciągu 24 godzin i o -43.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Unstable States Dollar (USD)

Obecna kapitalizacja rynkowa Unstable States Dollar wynosi $ 19.86K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż USD w obiegu wynosi 999.11M, przy całkowitej podaży 999111352.21307. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 19.86K.

Historia ceny Unstable States Dollar (USD) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Unstable States Dollar do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Unstable States Dollar do USD wyniosła $ -0.0000161048.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Unstable States Dollar do USD wyniosła $ -0.0000191874.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Unstable States Dollar do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-4.09%
30 Dni$ -0.0000161048-81.05%
60 dni$ -0.0000191874-96.56%
90 dni$ 0--

Co to jest Unstable States Dollar (USD)

$USD The Unstable Dollar The only dollar that embraces chaos. $USD is a community-led meme coin that turns the concept of stability on its head. In a world where fiat is shaky and “stablecoins” are anything but, $USD proudly leans into volatility.

It’s not trying to stay at $1 it’s daring the community to re-peg it through pure meme power and market energy. Already aligned with the BONK ecosystem and featuring Nom (co-founder of Let’s BONK) as a top holder.

The mission is simple: build infrastructure, rally the troops, and push $USD toward becoming the official unstable coin of crypto.

Why $USD? Meme-first, mission-powered, BONK ecosystem synergy, ATH of $2M still very early Narrative-driven: the ultimate re-peg challenge Now with a committed CTO building with the community This isn’t your average stablecoin. This is $USD. Volatile by design.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Unstable States Dollar (w USD)

Jaka będzie wartość Unstable States Dollar (USD) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Unstable States Dollar (USD) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Unstable States Dollar.

Sprawdź teraz prognozę ceny Unstable States Dollar!

USD na lokalne waluty

Tokenomika Unstable States Dollar (USD)

Zrozumienie tokenomiki Unstable States Dollar (USD) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena USDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Unstable States Dollar (USD)

Jaka jest dziś wartość Unstable States Dollar (USD)?
Aktualna cena USD w USD wynosi 0.00001987USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena USD do USD?
Aktualna cena USD w USD wynosi $ 0.00001987. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Unstable States Dollar?
Kapitalizacja rynkowa dla USD wynosi $ 19.86K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż USD w obiegu?
W obiegu USD znajduje się 999.11M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) USD?
USD osiąga ATH w wysokości 0.0019021 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla USD?
USD zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00001974 USD.
Jaki jest wolumen obrotu USD?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla USD wynosi -- USD.
Czy w tym roku USD pójdzie wyżej?
USD może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny USD, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

