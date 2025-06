Co to jest Unseen (UNCN)

Unseen is a decentralized esports platform that combines gaming, blockchain technology, and NFTs. The platform features a unique game launcher and character-based NFTs that can level up through gameplay. Players can access a battle pass system, participate in multiple games, and customize their characters using an integrated editor. The platform's services are powered by its token, Unseen (UNCN), which is used for purchasing in-game assets, skins, and pay for services.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!