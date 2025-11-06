Informacje o cenie Universe Of Gamers (UOG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.15% Zmiana ceny (1D) +42.06% Zmiana ceny (7D) -38.00% Zmiana ceny (7D) -38.00%

Aktualna cena Universe Of Gamers (UOG) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs UOG wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs UOG w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki UOG zmieniły się o -0.15% w ciągu ostatniej godziny, o +42.06% w ciągu 24 godzin i o -38.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Universe Of Gamers (UOG)

Kapitalizacja rynkowa $ 230.62K$ 230.62K $ 230.62K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 230.62K$ 230.62K $ 230.62K Podaż w obiegu 1000.00M 1000.00M 1000.00M Całkowita podaż 999,999,916.812457 999,999,916.812457 999,999,916.812457

Obecna kapitalizacja rynkowa Universe Of Gamers wynosi $ 230.62K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż UOG w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999999916.812457. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 230.62K.