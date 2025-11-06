GiełdaDEX+
Aktualna cena Universe Of Gamers to 0 USD. Śledź aktualizacje cen UOG do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe UOG łatwo w MEXC już teraz.

Cena Universe Of Gamers (UOG)

Nienotowany

Aktualna cena 1 UOG do USD:

$0.00023062
$0.00023062$0.00023062
+42.00%1D
mexc
USD
Universe Of Gamers (UOG) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Universe Of Gamers (UOG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.15%

+42.06%

-38.00%

-38.00%

Aktualna cena Universe Of Gamers (UOG) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs UOG wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs UOG w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki UOG zmieniły się o -0.15% w ciągu ostatniej godziny, o +42.06% w ciągu 24 godzin i o -38.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Universe Of Gamers (UOG)

$ 230.62K
$ 230.62K$ 230.62K

--
----

$ 230.62K
$ 230.62K$ 230.62K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,916.812457
999,999,916.812457 999,999,916.812457

Obecna kapitalizacja rynkowa Universe Of Gamers wynosi $ 230.62K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż UOG w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999999916.812457. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 230.62K.

Historia ceny Universe Of Gamers (UOG) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Universe Of Gamers do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Universe Of Gamers do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Universe Of Gamers do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Universe Of Gamers do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+42.06%
30 Dni$ 0-55.56%
60 dni$ 0-46.92%
90 dni$ 0--

Co to jest Universe Of Gamers (UOG)

$UOG (Universe of Gamers) is a revolutionary utility token that bridges the fast-growing online gaming industry with the world of crypto investment. Built on the fast, scalable, and low-cost Solana blockchain, $UOG fuels a sustainable and interconnected ecosystem of NFT games, digital assets, and developer tools. The project is committed to delivering real, functional blockchain-gaming integration, not just hype.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Universe Of Gamers (w USD)

Jaka będzie wartość Universe Of Gamers (UOG) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Universe Of Gamers (UOG) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Universe Of Gamers.

Sprawdź teraz prognozę ceny Universe Of Gamers!

Tokenomika Universe Of Gamers (UOG)

Zrozumienie tokenomiki Universe Of Gamers (UOG) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena UOGjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Universe Of Gamers (UOG)

Jaka jest dziś wartość Universe Of Gamers (UOG)?
Aktualna cena UOG w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena UOG do USD?
Aktualna cena UOG w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Universe Of Gamers?
Kapitalizacja rynkowa dla UOG wynosi $ 230.62K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż UOG w obiegu?
W obiegu UOG znajduje się 1000.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) UOG?
UOG osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla UOG?
UOG zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu UOG?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla UOG wynosi -- USD.
Czy w tym roku UOG pójdzie wyżej?
UOG może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny UOG, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
