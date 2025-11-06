GiełdaDEX+
Aktualna cena UnitedHealth xStock to 328.24 USD. Śledź aktualizacje cen UNHX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe UNHX łatwo w MEXC już teraz.

Cena UnitedHealth xStock (UNHX)

Nienotowany

Aktualna cena 1 UNHX do USD:

$328.24
-0.10%1D
-0.10%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
UnitedHealth xStock (UNHX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:24:05 (UTC+8)

Informacje o cenie UnitedHealth xStock (UNHX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 324.98
$ 324.98$ 324.98
Minimum 24h
$ 331.08
$ 331.08$ 331.08
Maksimum 24h

$ 324.98
$ 324.98$ 324.98

$ 331.08
$ 331.08$ 331.08

$ 388.84
$ 388.84$ 388.84

$ 234.96
$ 234.96$ 234.96

+0.09%

-0.17%

-7.74%

-7.74%

Aktualna cena UnitedHealth xStock (UNHX) wynosi $328.24. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs UNHX wahał się między $ 324.98 a $ 331.08, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs UNHX w historii to $ 388.84, a najniższy to $ 234.96.

Pod względem krótkoterminowych wyniki UNHX zmieniły się o +0.09% w ciągu ostatniej godziny, o -0.17% w ciągu 24 godzin i o -7.74% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o UnitedHealth xStock (UNHX)

$ 526.31K
$ 526.31K$ 526.31K

--
----

$ 8.12M
$ 8.12M$ 8.12M

1.60K
1.60K 1.60K

24,752.43230453158
24,752.43230453158 24,752.43230453158

Obecna kapitalizacja rynkowa UnitedHealth xStock wynosi $ 526.31K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż UNHX w obiegu wynosi 1.60K, przy całkowitej podaży 24752.43230453158. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.12M.

Historia ceny UnitedHealth xStock (UNHX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny UnitedHealth xStock do USD wyniosła $ -0.5915292701502.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny UnitedHealth xStock do USD wyniosła $ -28.8118240080.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny UnitedHealth xStock do USD wyniosła $ +13.4409684640.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny UnitedHealth xStock do USD wyniosła $ +83.47747397517707.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.5915292701502-0.17%
30 Dni$ -28.8118240080-8.77%
60 dni$ +13.4409684640+4.09%
90 dni$ +83.47747397517707+34.11%

Co to jest UnitedHealth xStock (UNHX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla UnitedHealth xStock (UNHX)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny UnitedHealth xStock (w USD)

Jaka będzie wartość UnitedHealth xStock (UNHX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w UnitedHealth xStock (UNHX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla UnitedHealth xStock.

Sprawdź teraz prognozę ceny UnitedHealth xStock!

UNHX na lokalne waluty

Tokenomika UnitedHealth xStock (UNHX)

Zrozumienie tokenomiki UnitedHealth xStock (UNHX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena UNHXjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące UnitedHealth xStock (UNHX)

Jaka jest dziś wartość UnitedHealth xStock (UNHX)?
Aktualna cena UNHX w USD wynosi 328.24USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena UNHX do USD?
Aktualna cena UNHX w USD wynosi $ 328.24. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa UnitedHealth xStock?
Kapitalizacja rynkowa dla UNHX wynosi $ 526.31K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż UNHX w obiegu?
W obiegu UNHX znajduje się 1.60K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) UNHX?
UNHX osiąga ATH w wysokości 388.84 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla UNHX?
UNHX zaliczył cenę ATL w wysokości 234.96 USD.
Jaki jest wolumen obrotu UNHX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla UNHX wynosi -- USD.
Czy w tym roku UNHX pójdzie wyżej?
UNHX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny UNHX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:24:05 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

