Informacje o cenie UnitedHealth xStock (UNHX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 324.98 $ 324.98 $ 324.98 Minimum 24h $ 331.08 $ 331.08 $ 331.08 Maksimum 24h Minimum 24h $ 324.98$ 324.98 $ 324.98 Maksimum 24h $ 331.08$ 331.08 $ 331.08 Historyczne maksimum $ 388.84$ 388.84 $ 388.84 Najniższa cena $ 234.96$ 234.96 $ 234.96 Zmiana ceny (1H) +0.09% Zmiana ceny (1D) -0.17% Zmiana ceny (7D) -7.74% Zmiana ceny (7D) -7.74%

Aktualna cena UnitedHealth xStock (UNHX) wynosi $328.24. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs UNHX wahał się między $ 324.98 a $ 331.08, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs UNHX w historii to $ 388.84, a najniższy to $ 234.96.

Pod względem krótkoterminowych wyniki UNHX zmieniły się o +0.09% w ciągu ostatniej godziny, o -0.17% w ciągu 24 godzin i o -7.74% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o UnitedHealth xStock (UNHX)

Kapitalizacja rynkowa $ 526.31K$ 526.31K $ 526.31K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 8.12M$ 8.12M $ 8.12M Podaż w obiegu 1.60K 1.60K 1.60K Całkowita podaż 24,752.43230453158 24,752.43230453158 24,752.43230453158

Obecna kapitalizacja rynkowa UnitedHealth xStock wynosi $ 526.31K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż UNHX w obiegu wynosi 1.60K, przy całkowitej podaży 24752.43230453158. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.12M.