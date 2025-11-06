GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena United States of Memerica to 0 USD. Śledź aktualizacje cen MEMERICA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MEMERICA łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena United States of Memerica to 0 USD. Śledź aktualizacje cen MEMERICA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MEMERICA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MEMERICA

Informacje o cenie MEMERICA

Czym jest MEMERICA

Oficjalna strona internetowa MEMERICA

Tokenomika MEMERICA

Prognoza cen MEMERICA

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo United States of Memerica

Cena United States of Memerica (MEMERICA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MEMERICA do USD:

--
----
+2.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
United States of Memerica (MEMERICA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:46:35 (UTC+8)

Informacje o cenie United States of Memerica (MEMERICA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.53%

+2.47%

-50.38%

-50.38%

Aktualna cena United States of Memerica (MEMERICA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MEMERICA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MEMERICA w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MEMERICA zmieniły się o +0.53% w ciągu ostatniej godziny, o +2.47% w ciągu 24 godzin i o -50.38% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o United States of Memerica (MEMERICA)

$ 81.85K
$ 81.85K$ 81.85K

--
----

$ 81.85K
$ 81.85K$ 81.85K

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa United States of Memerica wynosi $ 81.85K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MEMERICA w obiegu wynosi 100.00B, przy całkowitej podaży 100000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 81.85K.

Historia ceny United States of Memerica (MEMERICA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny United States of Memerica do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny United States of Memerica do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny United States of Memerica do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny United States of Memerica do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.47%
30 Dni$ 0-32.56%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest United States of Memerica (MEMERICA)

Memerica is an organization that aims to bring innovations to Web3 technologies. It was founded on a vision of achieving steady growth with the community and creating a family environment.

The Memerica Foundation was established to provide various benefits to the Web3 sector, with the aim of developing and serving different Web3 projects in ecosystems.

Memerica aims to become a crypto nation and offers a different perspective on community culture. It is based on combining the excitement and creativity of building a virtual crypto nation from scratch with communities.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla United States of Memerica (MEMERICA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny United States of Memerica (w USD)

Jaka będzie wartość United States of Memerica (MEMERICA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w United States of Memerica (MEMERICA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla United States of Memerica.

Sprawdź teraz prognozę ceny United States of Memerica!

MEMERICA na lokalne waluty

Tokenomika United States of Memerica (MEMERICA)

Zrozumienie tokenomiki United States of Memerica (MEMERICA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MEMERICAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące United States of Memerica (MEMERICA)

Jaka jest dziś wartość United States of Memerica (MEMERICA)?
Aktualna cena MEMERICA w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MEMERICA do USD?
Aktualna cena MEMERICA w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa United States of Memerica?
Kapitalizacja rynkowa dla MEMERICA wynosi $ 81.85K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MEMERICA w obiegu?
W obiegu MEMERICA znajduje się 100.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MEMERICA?
MEMERICA osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MEMERICA?
MEMERICA zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MEMERICA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MEMERICA wynosi -- USD.
Czy w tym roku MEMERICA pójdzie wyżej?
MEMERICA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MEMERICA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:46:35 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe United States of Memerica (MEMERICA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,080.88
$103,080.88$103,080.88

-0.62%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,374.56
$3,374.56$3,374.56

-0.70%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.71
$158.71$158.71

-1.12%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.72
$1,477.72$1,477.72

+0.11%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,080.88
$103,080.88$103,080.88

-0.62%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,374.56
$3,374.56$3,374.56

-0.70%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3155
$2.3155$2.3155

+1.71%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.71
$158.71$158.71

-1.12%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0603
$1.0603$1.0603

-2.29%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.043700
$0.043700$0.043700

+4,270.00%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2153
$0.2153$0.2153

+330.60%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000590
$0.0000000590$0.0000000590

+290.72%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006256
$0.000006256$0.000006256

+231.35%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.25740
$0.25740$0.25740

+103.04%