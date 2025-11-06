Informacje o cenie Unit Fartcoin (UFART) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.248505 $ 0.248505 $ 0.248505 Minimum 24h $ 0.285055 $ 0.285055 $ 0.285055 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.248505$ 0.248505 $ 0.248505 Maksimum 24h $ 0.285055$ 0.285055 $ 0.285055 Historyczne maksimum $ 1.69$ 1.69 $ 1.69 Najniższa cena $ 0.239061$ 0.239061 $ 0.239061 Zmiana ceny (1H) -0.22% Zmiana ceny (1D) +4.90% Zmiana ceny (7D) -32.36% Zmiana ceny (7D) -32.36%

Aktualna cena Unit Fartcoin (UFART) wynosi $0.269984. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs UFART wahał się między $ 0.248505 a $ 0.285055, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs UFART w historii to $ 1.69, a najniższy to $ 0.239061.

Pod względem krótkoterminowych wyniki UFART zmieniły się o -0.22% w ciągu ostatniej godziny, o +4.90% w ciągu 24 godzin i o -32.36% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Unit Fartcoin (UFART)

Kapitalizacja rynkowa $ 21.60M$ 21.60M $ 21.60M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 269.71M$ 269.71M $ 269.71M Podaż w obiegu 80.10M 80.10M 80.10M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Unit Fartcoin wynosi $ 21.60M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż UFART w obiegu wynosi 80.10M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 269.71M.