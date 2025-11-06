Informacje o cenie UniLend Finance (UFT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00313687 $ 0.00313687 $ 0.00313687 Minimum 24h $ 0.00396761 $ 0.00396761 $ 0.00396761 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00313687$ 0.00313687 $ 0.00313687 Maksimum 24h $ 0.00396761$ 0.00396761 $ 0.00396761 Historyczne maksimum $ 4.47$ 4.47 $ 4.47 Najniższa cena $ 0.0028792$ 0.0028792 $ 0.0028792 Zmiana ceny (1H) -16.78% Zmiana ceny (1D) -12.78% Zmiana ceny (7D) -19.79% Zmiana ceny (7D) -19.79%

Aktualna cena UniLend Finance (UFT) wynosi $0.00327789. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs UFT wahał się między $ 0.00313687 a $ 0.00396761, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs UFT w historii to $ 4.47, a najniższy to $ 0.0028792.

Pod względem krótkoterminowych wyniki UFT zmieniły się o -16.78% w ciągu ostatniej godziny, o -12.78% w ciągu 24 godzin i o -19.79% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o UniLend Finance (UFT)

Kapitalizacja rynkowa $ 331.96K$ 331.96K $ 331.96K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 331.96K$ 331.96K $ 331.96K Podaż w obiegu 100.00M 100.00M 100.00M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa UniLend Finance wynosi $ 331.96K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż UFT w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 331.96K.