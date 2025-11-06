Informacje o cenie Unicorn Pussy (UP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena Unicorn Pussy (UP) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs UP wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs UP w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki UP zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Unicorn Pussy (UP)

Kapitalizacja rynkowa $ 16.50K$ 16.50K $ 16.50K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 16.50K$ 16.50K $ 16.50K Podaż w obiegu 999.87M 999.87M 999.87M Całkowita podaż 999,871,102.916674 999,871,102.916674 999,871,102.916674

Obecna kapitalizacja rynkowa Unicorn Pussy wynosi $ 16.50K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż UP w obiegu wynosi 999.87M, przy całkowitej podaży 999871102.916674. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 16.50K.