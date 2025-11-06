Informacje o cenie UNIBROS (UNIBROS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00021219$ 0.00021219 $ 0.00021219 Najniższa cena $ 0.00007173$ 0.00007173 $ 0.00007173 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -30.37% Zmiana ceny (7D) -30.37%

Aktualna cena UNIBROS (UNIBROS) wynosi $0.00007493. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs UNIBROS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs UNIBROS w historii to $ 0.00021219, a najniższy to $ 0.00007173.

Pod względem krótkoterminowych wyniki UNIBROS zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -30.37% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o UNIBROS (UNIBROS)

Kapitalizacja rynkowa $ 37.50K$ 37.50K $ 37.50K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 74.93K$ 74.93K $ 74.93K Podaż w obiegu 500.49M 500.49M 500.49M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa UNIBROS wynosi $ 37.50K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż UNIBROS w obiegu wynosi 500.49M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 74.93K.