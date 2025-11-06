Informacje o cenie UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 Minimum 24h $ 0 Maksimum 24h $ 0 Historyczne maksimum $ 0 Najniższa cena $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.28% Zmiana ceny (1D) -14.09% Zmiana ceny (7D) -31.36%

Aktualna cena UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs UNEMPLOYED wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs UNEMPLOYED w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki UNEMPLOYED zmieniły się o +0.28% w ciągu ostatniej godziny, o -14.09% w ciągu 24 godzin i o -31.36% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED)

Kapitalizacja rynkowa $ 7.59K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 7.59K Podaż w obiegu 997.98M Całkowita podaż 997,981,570.97055

Obecna kapitalizacja rynkowa UNEMPLOYED COIN wynosi $ 7.59K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż UNEMPLOYED w obiegu wynosi 997.98M, przy całkowitej podaży 997981570.97055. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.59K.