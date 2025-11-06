Informacje o cenie Unbagging The Ocean (UNBAGGED) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.62% Zmiana ceny (1D) +1.08% Zmiana ceny (7D) +1.27% Zmiana ceny (7D) +1.27%

Aktualna cena Unbagging The Ocean (UNBAGGED) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs UNBAGGED wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs UNBAGGED w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki UNBAGGED zmieniły się o +0.62% w ciągu ostatniej godziny, o +1.08% w ciągu 24 godzin i o +1.27% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Unbagging The Ocean (UNBAGGED)

Kapitalizacja rynkowa $ 14.84K$ 14.84K $ 14.84K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 14.84K$ 14.84K $ 14.84K Podaż w obiegu 998.93M 998.93M 998.93M Całkowita podaż 998,931,355.1165223 998,931,355.1165223 998,931,355.1165223

Obecna kapitalizacja rynkowa Unbagging The Ocean wynosi $ 14.84K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż UNBAGGED w obiegu wynosi 998.93M, przy całkowitej podaży 998931355.1165223. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 14.84K.