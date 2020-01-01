Poznaj tokenomikę Ultimate Frog Racing (UFR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena UFR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Ultimate Frog Racing (UFR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena UFR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Ultimate Frog Racing (UFR) / Tokenomika / Tokenomika Ultimate Frog Racing (UFR) Odkryj kluczowe informacje o Ultimate Frog Racing (UFR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Ultimate Frog Racing (UFR) Ultimate Frog Racing (UFR): The world's most entertaining new sports organization and the fastest, most memeable token on Solana. Real frogs, real races, winner takes all. Join the race, embrace the pace. We have live streaming of different frogs streamed live. If your frog wins, you'll share the prize pool with other winners based on the size of your stake. Own a real life racing frog via an NFT. Oficjalna strona internetowa: https://www.ultimatefrogracing.com/ Kup UFR teraz! Tokenomika i analiza cenowa Ultimate Frog Racing (UFR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ultimate Frog Racing (UFR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.54K Całkowita podaż: $ 999.93M Podaż w obiegu: $ 999.93M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.54K Historyczne maksimum: $ 0.00367674 Historyczne minimum: $ 0.00000447 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Ultimate Frog Racing (UFR) Tokenomika Ultimate Frog Racing (UFR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ultimate Frog Racing (UFR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów UFR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów UFR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUFR tokenomikę, poznaj cenę tokena UFRna żywo! Prognoza ceny UFR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać UFR? Nasza strona z prognozami cen UFR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena UFR już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.