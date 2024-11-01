Poznaj tokenomikę UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena UMINT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena UMINT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) / Tokenomika / Tokenomika UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) Odkryj kluczowe informacje o UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) UBS uMINT: USD Money Market Investment Fund Token, directly issued by UBS Tokenise, managed by UBS Asset Management and distributed by DigiFT. It offers global accredited investors stable yield and income generation and the unique opportunity to build upon of the most established and recognised global financial branded names, UBS. DigiFT is the world first authorised and regulated smart-contract driven STO / RWA issuance and trading exchange. We have been selected as an authorised distribution partner by UBS for their tokenised money market fund, uMINT. Oficjalna strona internetowa: https://www.digift.sg/user/login Biała księga: https://www.ubs.com/global/en/media/display-page-ndp/en-20241101-first-tokenized-investment-fund.html Tokenomika i analiza cenowa UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.36K $ 10.36K $ 10.36K Całkowita podaż: $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 Podaż w obiegu: $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.36K $ 10.36K $ 10.36K Historyczne maksimum: $ 103.62 $ 103.62 $ 103.62 Historyczne minimum: $ 100.25 $ 100.25 $ 100.25 Aktualna cena: $ 103.62 $ 103.62 $ 103.62 Dowiedz się więcej o cenie UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) Tokenomika UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów UMINT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów UMINT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUMINT tokenomikę, poznaj cenę tokena UMINTna żywo! Prognoza ceny UMINT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać UMINT? Nasza strona z prognozami cen UMINT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena UMINT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.