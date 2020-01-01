Tokenomika TXA (TXA)
Informacje o TXA (TXA)
The first architecture to support CEX-like trade speeds while also protecting user privacy and funds by not requiring centralized fund custody.
TXA merges centralized order management with decentralized settlement to create the world's first hDEX (Hybrid-Decentralized Exchange)
Tokenomika i analiza cenowa TXA (TXA)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TXA (TXA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika TXA (TXA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki TXA (TXA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów TXA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów TXA.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszTXA tokenomikę, poznaj cenę tokena TXAna żywo!
