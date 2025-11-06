Informacje o cenie TUTUT COIN (TUTC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00018146 $ 0.00018146 $ 0.00018146 Minimum 24h $ 0.00019147 $ 0.00019147 $ 0.00019147 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00018146$ 0.00018146 $ 0.00018146 Maksimum 24h $ 0.00019147$ 0.00019147 $ 0.00019147 Historyczne maksimum $ 0.00032973$ 0.00032973 $ 0.00032973 Najniższa cena $ 0.00017296$ 0.00017296 $ 0.00017296 Zmiana ceny (1H) +0.27% Zmiana ceny (1D) +2.29% Zmiana ceny (7D) -21.55% Zmiana ceny (7D) -21.55%

Aktualna cena TUTUT COIN (TUTC) wynosi $0.00018647. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TUTC wahał się między $ 0.00018146 a $ 0.00019147, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TUTC w historii to $ 0.00032973, a najniższy to $ 0.00017296.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TUTC zmieniły się o +0.27% w ciągu ostatniej godziny, o +2.29% w ciągu 24 godzin i o -21.55% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o TUTUT COIN (TUTC)

Kapitalizacja rynkowa $ 186.16K$ 186.16K $ 186.16K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 186.16K$ 186.16K $ 186.16K Podaż w obiegu 999.98M 999.98M 999.98M Całkowita podaż 999,980,288.876107 999,980,288.876107 999,980,288.876107

Obecna kapitalizacja rynkowa TUTUT COIN wynosi $ 186.16K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TUTC w obiegu wynosi 999.98M, przy całkowitej podaży 999980288.876107. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 186.16K.