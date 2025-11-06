GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena TUTUT COIN to 0.00018647 USD. Śledź aktualizacje cen TUTC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TUTC łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena TUTUT COIN to 0.00018647 USD. Śledź aktualizacje cen TUTC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TUTC łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o TUTC

Informacje o cenie TUTC

Czym jest TUTC

Oficjalna strona internetowa TUTC

Tokenomika TUTC

Prognoza cen TUTC

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo TUTUT COIN

Cena TUTUT COIN (TUTC)

Nienotowany

Aktualna cena 1 TUTC do USD:

$0.00018656
$0.00018656$0.00018656
+2.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
TUTUT COIN (TUTC) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:45:02 (UTC+8)

Informacje o cenie TUTUT COIN (TUTC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00018146
$ 0.00018146$ 0.00018146
Minimum 24h
$ 0.00019147
$ 0.00019147$ 0.00019147
Maksimum 24h

$ 0.00018146
$ 0.00018146$ 0.00018146

$ 0.00019147
$ 0.00019147$ 0.00019147

$ 0.00032973
$ 0.00032973$ 0.00032973

$ 0.00017296
$ 0.00017296$ 0.00017296

+0.27%

+2.29%

-21.55%

-21.55%

Aktualna cena TUTUT COIN (TUTC) wynosi $0.00018647. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TUTC wahał się między $ 0.00018146 a $ 0.00019147, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TUTC w historii to $ 0.00032973, a najniższy to $ 0.00017296.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TUTC zmieniły się o +0.27% w ciągu ostatniej godziny, o +2.29% w ciągu 24 godzin i o -21.55% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o TUTUT COIN (TUTC)

$ 186.16K
$ 186.16K$ 186.16K

--
----

$ 186.16K
$ 186.16K$ 186.16K

999.98M
999.98M 999.98M

999,980,288.876107
999,980,288.876107 999,980,288.876107

Obecna kapitalizacja rynkowa TUTUT COIN wynosi $ 186.16K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TUTC w obiegu wynosi 999.98M, przy całkowitej podaży 999980288.876107. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 186.16K.

Historia ceny TUTUT COIN (TUTC) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny TUTUT COIN do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny TUTUT COIN do USD wyniosła $ -0.0000719127.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny TUTUT COIN do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny TUTUT COIN do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.29%
30 Dni$ -0.0000719127-38.56%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest TUTUT COIN (TUTC)

TUTUT is an innovative cryptocurrency designed to facilitate secure, fast, and decentralized transactions on the blockchain. Leveraging cutting-edge technology,

Tutut Coin is a next-generation digital currency built on the Solana blockchain, designed to facilitate fast, low-cost, and secure transactions for payments and remittances. Our mission is to provide a seamless financial experience for users worldwide.

Problem Statement​ Traditional payment and remittance systems are slow, expensive, and centralized. High transaction fees and long processing times make international money transfers inefficient. Tutut Coin aims to solve these issues by leveraging blockchain technology to provide an instant, low-fee, and decentralized alternative.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla TUTUT COIN (TUTC)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny TUTUT COIN (w USD)

Jaka będzie wartość TUTUT COIN (TUTC) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w TUTUT COIN (TUTC) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla TUTUT COIN.

Sprawdź teraz prognozę ceny TUTUT COIN!

TUTC na lokalne waluty

Tokenomika TUTUT COIN (TUTC)

Zrozumienie tokenomiki TUTUT COIN (TUTC) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TUTCjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące TUTUT COIN (TUTC)

Jaka jest dziś wartość TUTUT COIN (TUTC)?
Aktualna cena TUTC w USD wynosi 0.00018647USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TUTC do USD?
Aktualna cena TUTC w USD wynosi $ 0.00018647. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa TUTUT COIN?
Kapitalizacja rynkowa dla TUTC wynosi $ 186.16K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TUTC w obiegu?
W obiegu TUTC znajduje się 999.98M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TUTC?
TUTC osiąga ATH w wysokości 0.00032973 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TUTC?
TUTC zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00017296 USD.
Jaki jest wolumen obrotu TUTC?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TUTC wynosi -- USD.
Czy w tym roku TUTC pójdzie wyżej?
TUTC może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TUTC, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:45:02 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe TUTUT COIN (TUTC)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,180.06
$103,180.06$103,180.06

-0.52%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,381.92
$3,381.92$3,381.92

-0.48%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.16
$159.16$159.16

-0.84%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.73
$1,477.73$1,477.73

+0.11%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,180.06
$103,180.06$103,180.06

-0.52%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,381.92
$3,381.92$3,381.92

-0.48%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3221
$2.3221$2.3221

+2.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.16
$159.16$159.16

-0.84%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0650
$1.0650$1.0650

-1.86%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.039960
$0.039960$0.039960

+3,896.00%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2173
$0.2173$0.2173

+334.60%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006275
$0.000006275$0.000006275

+232.36%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000460
$0.0000000460$0.0000000460

+204.63%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.25886
$0.25886$0.25886

+104.19%