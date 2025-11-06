Cena TUTUT COIN (TUTC)
+0.27%
+2.29%
-21.55%
-21.55%
Aktualna cena TUTUT COIN (TUTC) wynosi $0.00018647. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TUTC wahał się między $ 0.00018146 a $ 0.00019147, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TUTC w historii to $ 0.00032973, a najniższy to $ 0.00017296.
Pod względem krótkoterminowych wyniki TUTC zmieniły się o +0.27% w ciągu ostatniej godziny, o +2.29% w ciągu 24 godzin i o -21.55% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa TUTUT COIN wynosi $ 186.16K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TUTC w obiegu wynosi 999.98M, przy całkowitej podaży 999980288.876107. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 186.16K.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny TUTUT COIN do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny TUTUT COIN do USD wyniosła $ -0.0000719127.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny TUTUT COIN do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny TUTUT COIN do USD wyniosła $ 0.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|+2.29%
|30 Dni
|$ -0.0000719127
|-38.56%
|60 dni
|$ 0
|--
|90 dni
|$ 0
|--
TUTUT is an innovative cryptocurrency designed to facilitate secure, fast, and decentralized transactions on the blockchain. Leveraging cutting-edge technology,
Tutut Coin is a next-generation digital currency built on the Solana blockchain, designed to facilitate fast, low-cost, and secure transactions for payments and remittances. Our mission is to provide a seamless financial experience for users worldwide.
Problem Statement Traditional payment and remittance systems are slow, expensive, and centralized. High transaction fees and long processing times make international money transfers inefficient. Tutut Coin aims to solve these issues by leveraging blockchain technology to provide an instant, low-fee, and decentralized alternative.
|Czas (UTC+8)
|Typ
|Informacja
|11-05 17:18:00
|Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
