Informacje o cenie TurboUSD Unstablecoin (₸USD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.14% Zmiana ceny (1D) +2.19% Zmiana ceny (7D) -20.88% Zmiana ceny (7D) -20.88%

Aktualna cena TurboUSD Unstablecoin (₸USD) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ₸USD wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ₸USD w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ₸USD zmieniły się o -0.14% w ciągu ostatniej godziny, o +2.19% w ciągu 24 godzin i o -20.88% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o TurboUSD Unstablecoin (₸USD)

Kapitalizacja rynkowa $ 405.13K$ 405.13K $ 405.13K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 544.90K$ 544.90K $ 544.90K Podaż w obiegu 74.35B 74.35B 74.35B Całkowita podaż 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa TurboUSD Unstablecoin wynosi $ 405.13K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ₸USD w obiegu wynosi 74.35B, przy całkowitej podaży 100000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 544.90K.