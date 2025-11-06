GiełdaDEX+
Aktualna cena TurboUSD Unstablecoin to 0 USD. Śledź aktualizacje cen ₸USD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ₸USD łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena TurboUSD Unstablecoin to 0 USD. Śledź aktualizacje cen ₸USD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ₸USD łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ₸USD

Informacje o cenie ₸USD

Czym jest ₸USD

Oficjalna strona internetowa ₸USD

Tokenomika ₸USD

Prognoza cen ₸USD

Nienotowany

Aktualna cena 1 ₸USD do USD:

--
----
+2.10%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
TurboUSD Unstablecoin (₸USD) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:22:17 (UTC+8)

Informacje o cenie TurboUSD Unstablecoin (₸USD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.14%

+2.19%

-20.88%

-20.88%

Aktualna cena TurboUSD Unstablecoin (₸USD) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ₸USD wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ₸USD w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ₸USD zmieniły się o -0.14% w ciągu ostatniej godziny, o +2.19% w ciągu 24 godzin i o -20.88% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o TurboUSD Unstablecoin (₸USD)

$ 405.13K
$ 405.13K$ 405.13K

--
----

$ 544.90K
$ 544.90K$ 544.90K

74.35B
74.35B 74.35B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa TurboUSD Unstablecoin wynosi $ 405.13K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ₸USD w obiegu wynosi 74.35B, przy całkowitej podaży 100000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 544.90K.

Historia ceny TurboUSD Unstablecoin (₸USD) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny TurboUSD Unstablecoin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny TurboUSD Unstablecoin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny TurboUSD Unstablecoin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny TurboUSD Unstablecoin do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.19%
30 Dni$ 0-19.20%
60 dni$ 0-42.65%
90 dni$ 0--

Co to jest TurboUSD Unstablecoin (₸USD)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla TurboUSD Unstablecoin (₸USD)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny TurboUSD Unstablecoin (w USD)

Jaka będzie wartość TurboUSD Unstablecoin (₸USD) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w TurboUSD Unstablecoin (₸USD) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla TurboUSD Unstablecoin.

Sprawdź teraz prognozę ceny TurboUSD Unstablecoin!

₸USD na lokalne waluty

Tokenomika TurboUSD Unstablecoin (₸USD)

Zrozumienie tokenomiki TurboUSD Unstablecoin (₸USD) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ₸USDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące TurboUSD Unstablecoin (₸USD)

Jaka jest dziś wartość TurboUSD Unstablecoin (₸USD)?
Aktualna cena ₸USD w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ₸USD do USD?
Aktualna cena ₸USD w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa TurboUSD Unstablecoin?
Kapitalizacja rynkowa dla ₸USD wynosi $ 405.13K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ₸USD w obiegu?
W obiegu ₸USD znajduje się 74.35B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ₸USD?
₸USD osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ₸USD?
₸USD zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ₸USD?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ₸USD wynosi -- USD.
Czy w tym roku ₸USD pójdzie wyżej?
₸USD może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ₸USD, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe TurboUSD Unstablecoin (₸USD)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

