Aktualna cena Trumpius Maximus to 0.00208702 USD. Śledź aktualizacje cen TRUMPIUS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TRUMPIUS łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Trumpius Maximus to 0.00208702 USD. Śledź aktualizacje cen TRUMPIUS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TRUMPIUS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o TRUMPIUS

Informacje o cenie TRUMPIUS

Czym jest TRUMPIUS

Oficjalna strona internetowa TRUMPIUS

Tokenomika TRUMPIUS

Prognoza cen TRUMPIUS

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Trumpius Maximus

Cena Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

Nienotowany

Aktualna cena 1 TRUMPIUS do USD:

$0.00208702
$0.00208702$0.00208702
+2.70%1D
mexc
USD
Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:44:17 (UTC+8)

Informacje o cenie Trumpius Maximus (TRUMPIUS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00202412
$ 0.00202412$ 0.00202412
Minimum 24h
$ 0.00215446
$ 0.00215446$ 0.00215446
Maksimum 24h

$ 0.00202412
$ 0.00202412$ 0.00202412

$ 0.00215446
$ 0.00215446$ 0.00215446

$ 0.43177
$ 0.43177$ 0.43177

$ 0.00198167
$ 0.00198167$ 0.00198167

+0.53%

+2.77%

-12.46%

-12.46%

Aktualna cena Trumpius Maximus (TRUMPIUS) wynosi $0.00208702. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TRUMPIUS wahał się między $ 0.00202412 a $ 0.00215446, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TRUMPIUS w historii to $ 0.43177, a najniższy to $ 0.00198167.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TRUMPIUS zmieniły się o +0.53% w ciągu ostatniej godziny, o +2.77% w ciągu 24 godzin i o -12.46% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

$ 98.09K
$ 98.09K$ 98.09K

--
----

$ 98.09K
$ 98.09K$ 98.09K

47.00M
47.00M 47.00M

47,000,000.0
47,000,000.0 47,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Trumpius Maximus wynosi $ 98.09K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TRUMPIUS w obiegu wynosi 47.00M, przy całkowitej podaży 47000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 98.09K.

Historia ceny Trumpius Maximus (TRUMPIUS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Trumpius Maximus do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Trumpius Maximus do USD wyniosła $ -0.0007424909.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Trumpius Maximus do USD wyniosła $ -0.0007668976.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Trumpius Maximus do USD wyniosła $ -0.0012292564396382333.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.77%
30 Dni$ -0.0007424909-35.57%
60 dni$ -0.0007668976-36.74%
90 dni$ -0.0012292564396382333-37.06%

Co to jest Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

ALX was the one who created the Kekius profile for Elon and recommended him to use it. Now, he's hinting that Trump will do the same. Could this be just a coincidence? We think not!

Trumpius Maximus the spirit of internet rebellion, free speech, and the chaotic, beautiful mess that is online culture. He’s the protector of the kek, a sort of deity for those who find solace in the absurd, the humorous, and the occasionally politically incorrect. Remember, in Trumpius, every meme is a decree, and Trumpius Maximus is the meme lord we never knew we needed until we did

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Trumpius Maximus (w USD)

Jaka będzie wartość Trumpius Maximus (TRUMPIUS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Trumpius Maximus (TRUMPIUS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Trumpius Maximus.

Sprawdź teraz prognozę ceny Trumpius Maximus!

TRUMPIUS na lokalne waluty

Tokenomika Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

Zrozumienie tokenomiki Trumpius Maximus (TRUMPIUS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TRUMPIUSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

Jaka jest dziś wartość Trumpius Maximus (TRUMPIUS)?
Aktualna cena TRUMPIUS w USD wynosi 0.00208702USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TRUMPIUS do USD?
Aktualna cena TRUMPIUS w USD wynosi $ 0.00208702. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Trumpius Maximus?
Kapitalizacja rynkowa dla TRUMPIUS wynosi $ 98.09K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TRUMPIUS w obiegu?
W obiegu TRUMPIUS znajduje się 47.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TRUMPIUS?
TRUMPIUS osiąga ATH w wysokości 0.43177 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TRUMPIUS?
TRUMPIUS zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00198167 USD.
Jaki jest wolumen obrotu TRUMPIUS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TRUMPIUS wynosi -- USD.
Czy w tym roku TRUMPIUS pójdzie wyżej?
TRUMPIUS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TRUMPIUS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

