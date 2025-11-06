Informacje o cenie Trumpius Maximus (TRUMPIUS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00202412 $ 0.00202412 $ 0.00202412 Minimum 24h $ 0.00215446 $ 0.00215446 $ 0.00215446 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00202412$ 0.00202412 $ 0.00202412 Maksimum 24h $ 0.00215446$ 0.00215446 $ 0.00215446 Historyczne maksimum $ 0.43177$ 0.43177 $ 0.43177 Najniższa cena $ 0.00198167$ 0.00198167 $ 0.00198167 Zmiana ceny (1H) +0.53% Zmiana ceny (1D) +2.77% Zmiana ceny (7D) -12.46% Zmiana ceny (7D) -12.46%

Aktualna cena Trumpius Maximus (TRUMPIUS) wynosi $0.00208702. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TRUMPIUS wahał się między $ 0.00202412 a $ 0.00215446, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TRUMPIUS w historii to $ 0.43177, a najniższy to $ 0.00198167.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TRUMPIUS zmieniły się o +0.53% w ciągu ostatniej godziny, o +2.77% w ciągu 24 godzin i o -12.46% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

Kapitalizacja rynkowa $ 98.09K$ 98.09K $ 98.09K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 98.09K$ 98.09K $ 98.09K Podaż w obiegu 47.00M 47.00M 47.00M Całkowita podaż 47,000,000.0 47,000,000.0 47,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Trumpius Maximus wynosi $ 98.09K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TRUMPIUS w obiegu wynosi 47.00M, przy całkowitej podaży 47000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 98.09K.