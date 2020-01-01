Poznaj tokenomikę trumpie (TRUMPIE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TRUMPIE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę trumpie (TRUMPIE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TRUMPIE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika trumpie (TRUMPIE) Odkryj kluczowe informacje o trumpie (TRUMPIE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o trumpie (TRUMPIE) MAKE AMERICA MEMEABLE AGAIN! MAKE AMERICA MEMEABLE AGAIN! Oficjalna strona internetowa: https://trumpie.xyz/ Biała księga: https://trumpie.xyz/ Kup TRUMPIE teraz! Tokenomika i analiza cenowa trumpie (TRUMPIE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla trumpie (TRUMPIE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 27.36K $ 27.36K $ 27.36K Całkowita podaż: $ 989.89M $ 989.89M $ 989.89M Podaż w obiegu: $ 989.89M $ 989.89M $ 989.89M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 27.36K $ 27.36K $ 27.36K Historyczne maksimum: $ 0.00309915 $ 0.00309915 $ 0.00309915 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie trumpie (TRUMPIE) Tokenomika trumpie (TRUMPIE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki trumpie (TRUMPIE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TRUMPIE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TRUMPIE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTRUMPIE tokenomikę, poznaj cenę tokena TRUMPIEna żywo! Prognoza ceny TRUMPIE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TRUMPIE? Nasza strona z prognozami cen TRUMPIE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TRUMPIE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.