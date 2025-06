Co to jest TrumpCoin (DTC)

What is TrumpCoin(DTC)? TrumpCoin (DTC) launched in 11/5/2023 by a team based in United Kingdom and it is a meme cryptocurrency project that is rewarding its holders. TrumpCoin (DTC) is also a community made and owned project with 5% USDT rewards for all holders. The team of TrumpCoin is committed to building a strong and supportive community that shares the vision of making meme coins great again. They are dedicated to transparency and fairness, and always looking for ways to improve and innovate.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla TrumpCoin (DTC) Oficjalna strona internetowa