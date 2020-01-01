Poznaj tokenomikę Trump Was Right About Everything (TWRAE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TWRAE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Trump Was Right About Everything (TWRAE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TWRAE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Trump Was Right About Everything (TWRAE) TRUMP'S NEW CAP. Trump Was Right About Everything. $TWRAE is a meme token leading a community-driven movement on the blockchain. It represents a collective effort to amplify the iconic message in a straightforward and unapologetic way. Simple, bold, and focused on spreading the truth, this is the essence of the TWRAE movement. A new era of memes begins here. Powered by the people, for the people. Oficjalna strona internetowa: https://twrae.com Tokenomika i analiza cenowa Trump Was Right About Everything (TWRAE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Trump Was Right About Everything (TWRAE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 28.30K Całkowita podaż: $ 999.23M Podaż w obiegu: $ 999.23M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 28.30K Historyczne maksimum: $ 0.00367428 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Trump Was Right About Everything (TWRAE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Trump Was Right About Everything (TWRAE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TWRAE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TWRAE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTWRAE tokenomikę, poznaj cenę tokena TWRAEna żywo! Prognoza ceny TWRAE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TWRAE? Nasza strona z prognozami cen TWRAE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TWRAE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.