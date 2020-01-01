Poznaj tokenomikę Trump Shuffle (SHUFFLE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHUFFLE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Trump Shuffle (SHUFFLE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHUFFLE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Trump Shuffle (SHUFFLE) / Tokenomika / Tokenomika Trump Shuffle (SHUFFLE) Odkryj kluczowe informacje o Trump Shuffle (SHUFFLE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Trump Shuffle (SHUFFLE) Trump Shuffle is a Viral Meme coin based around the infamous Trump Dance! This Dance has taken over the world. From Professional Athletes to school children and everyone in between can be seen doing this amazing Dance. Together we can do the dance all the way to the moon! With Trump coming into office in just a couple months this may become the official dance of the United States for the next four years! Oficjalna strona internetowa: https://www.trumpshuffle.fun/ Kup SHUFFLE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Trump Shuffle (SHUFFLE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Trump Shuffle (SHUFFLE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 18.56K Całkowita podaż: $ 988.92M Podaż w obiegu: $ 988.92M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 18.56K Historyczne maksimum: $ 0.00489927 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Trump Shuffle (SHUFFLE) Tokenomika Trump Shuffle (SHUFFLE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Trump Shuffle (SHUFFLE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SHUFFLE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SHUFFLE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSHUFFLE tokenomikę, poznaj cenę tokena SHUFFLEna żywo! Prognoza ceny SHUFFLE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SHUFFLE? Nasza strona z prognozami cen SHUFFLE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SHUFFLE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.