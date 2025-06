Co to jest Trump Pepe (TRUMPE)

Pepe the Frog has become a global symbol of love and unity, bringing together a vast and passionate community. Created by artist Matt Furie, Pepe continues to inspire culture across the internet. Notably, Furie designed a rare 1-of-1 NFT featuring Donald Trump and Pepe together — a unique fusion of art and meme history. Donald Trump himself has embraced the Pepe meme, sharing it in posts dating back to 2015 and even as recently as 2025.

Zasoby dla Trump Pepe (TRUMPE) Oficjalna strona internetowa

Tokenomika Trump Pepe (TRUMPE)

Zrozumienie tokenomiki Trump Pepe (TRUMPE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TRUMPEjuż teraz!