Giełda MEXC / Cena krypto / Trump Official Dance Move (SHIMMY) / Tokenomika / Tokenomika Trump Official Dance Move (SHIMMY) Odkryj kluczowe informacje o Trump Official Dance Move (SHIMMY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Trump Official Dance Move (SHIMMY) SHIMMY is a meme token launched off of pump.fun, the token is inspired by the signature dance move of the President of the United States Donald Trump. The project is community owned and managed with memetic content being produced to celebrate the virality of the dance move following Trump's re-election. The token has purpose or function and there is no intention of building any further utility besides memes. Oficjalna strona internetowa: https://x.com/ShimmyCoin Kup SHIMMY teraz! Tokenomika i analiza cenowa Trump Official Dance Move (SHIMMY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Trump Official Dance Move (SHIMMY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 25.13K Całkowita podaż: $ 998.83M Podaż w obiegu: $ 998.83M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 25.13K Historyczne maksimum: $ 0.00455359 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Trump Official Dance Move (SHIMMY) Tokenomika Trump Official Dance Move (SHIMMY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Trump Official Dance Move (SHIMMY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SHIMMY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SHIMMY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSHIMMY tokenomikę, poznaj cenę tokena SHIMMYna żywo! Prognoza ceny SHIMMY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SHIMMY? Nasza strona z prognozami cen SHIMMY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SHIMMY już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.