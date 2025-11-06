GiełdaDEX+
Aktualna cena TruFin Staked INJ to 6.54 USD. Śledź aktualizacje cen TRUINJ do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TRUINJ łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena TruFin Staked INJ to 6.54 USD. Śledź aktualizacje cen TRUINJ do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TRUINJ łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o TRUINJ

Informacje o cenie TRUINJ

Czym jest TRUINJ

Biała księga TRUINJ

Oficjalna strona internetowa TRUINJ

Tokenomika TRUINJ

Prognoza cen TRUINJ

Logo TruFin Staked INJ

Cena TruFin Staked INJ (TRUINJ)

Nienotowany

Aktualna cena 1 TRUINJ do USD:

$6.57
+0.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
USD
TruFin Staked INJ (TRUINJ) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:22:03 (UTC+8)

Informacje o cenie TruFin Staked INJ (TRUINJ) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 6.41
Minimum 24h
$ 6.79
Maksimum 24h

$ 6.41
$ 6.79
$ 16.29
$ 4.75
-0.15%

-0.90%

-23.76%

-23.76%

Aktualna cena TruFin Staked INJ (TRUINJ) wynosi $6.54. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TRUINJ wahał się między $ 6.41 a $ 6.79, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TRUINJ w historii to $ 16.29, a najniższy to $ 4.75.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TRUINJ zmieniły się o -0.15% w ciągu ostatniej godziny, o -0.90% w ciągu 24 godzin i o -23.76% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o TruFin Staked INJ (TRUINJ)

$ 9.09M
--
$ 9.09M
1.39M
1,390,418.57721435
Obecna kapitalizacja rynkowa TruFin Staked INJ wynosi $ 9.09M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TRUINJ w obiegu wynosi 1.39M, przy całkowitej podaży 1390418.57721435. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.09M.

Historia ceny TruFin Staked INJ (TRUINJ) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny TruFin Staked INJ do USD wyniosła $ -0.059454943730699.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny TruFin Staked INJ do USD wyniosła $ -3.2681073240.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny TruFin Staked INJ do USD wyniosła $ -3.2530509360.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny TruFin Staked INJ do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.059454943730699-0.90%
30 Dni$ -3.2681073240-49.97%
60 dni$ -3.2530509360-49.74%
90 dni$ 0--

Co to jest TruFin Staked INJ (TRUINJ)

The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, such as liquid staking, that can be used as the foundational building blocks for digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain.

We enable institutional investors to accrue staking rewards and access best-in-class yield opportunities whilst retaining liquidity over their staked assets. Partnerships established with GSR, B2C2, FalconX and others for using TruFin's LSTs as collateral.

TruFin is currently live and available across 5 different chains (Solana, MATIC, Aptos, NEAR, Injective), with over $150m in TVL. Users can seamlessly connect to the TruFin dApp directly, or via their existing custody solution of choice (i.e. Anchorage, Copper, Fireblocks).

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla TruFin Staked INJ (TRUINJ)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny TruFin Staked INJ (w USD)

Jaka będzie wartość TruFin Staked INJ (TRUINJ) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w TruFin Staked INJ (TRUINJ) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla TruFin Staked INJ.

Sprawdź teraz prognozę ceny TruFin Staked INJ!

TRUINJ na lokalne waluty

Tokenomika TruFin Staked INJ (TRUINJ)

Zrozumienie tokenomiki TruFin Staked INJ (TRUINJ) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TRUINJjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące TruFin Staked INJ (TRUINJ)

Jaka jest dziś wartość TruFin Staked INJ (TRUINJ)?
Aktualna cena TRUINJ w USD wynosi 6.54USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TRUINJ do USD?
Aktualna cena TRUINJ w USD wynosi $ 6.54. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa TruFin Staked INJ?
Kapitalizacja rynkowa dla TRUINJ wynosi $ 9.09M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TRUINJ w obiegu?
W obiegu TRUINJ znajduje się 1.39M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TRUINJ?
TRUINJ osiąga ATH w wysokości 16.29 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TRUINJ?
TRUINJ zaliczył cenę ATL w wysokości 4.75 USD.
Jaki jest wolumen obrotu TRUINJ?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TRUINJ wynosi -- USD.
Czy w tym roku TRUINJ pójdzie wyżej?
TRUINJ może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TRUINJ, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe TruFin Staked INJ (TRUINJ)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

