Informacje o cenie TruFin Staked INJ (TRUINJ) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 6.41 $ 6.41 $ 6.41 Minimum 24h $ 6.79 $ 6.79 $ 6.79 Maksimum 24h Minimum 24h $ 6.41$ 6.41 $ 6.41 Maksimum 24h $ 6.79$ 6.79 $ 6.79 Historyczne maksimum $ 16.29$ 16.29 $ 16.29 Najniższa cena $ 4.75$ 4.75 $ 4.75 Zmiana ceny (1H) -0.15% Zmiana ceny (1D) -0.90% Zmiana ceny (7D) -23.76% Zmiana ceny (7D) -23.76%

Aktualna cena TruFin Staked INJ (TRUINJ) wynosi $6.54. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TRUINJ wahał się między $ 6.41 a $ 6.79, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TRUINJ w historii to $ 16.29, a najniższy to $ 4.75.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TRUINJ zmieniły się o -0.15% w ciągu ostatniej godziny, o -0.90% w ciągu 24 godzin i o -23.76% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o TruFin Staked INJ (TRUINJ)

Kapitalizacja rynkowa $ 9.09M$ 9.09M $ 9.09M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 9.09M$ 9.09M $ 9.09M Podaż w obiegu 1.39M 1.39M 1.39M Całkowita podaż 1,390,418.57721435 1,390,418.57721435 1,390,418.57721435

Obecna kapitalizacja rynkowa TruFin Staked INJ wynosi $ 9.09M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TRUINJ w obiegu wynosi 1.39M, przy całkowitej podaży 1390418.57721435. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.09M.