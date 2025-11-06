GiełdaDEX+
Aktualna cena TronStrategy to 0 USD. Śledź aktualizacje cen STRATEGY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe STRATEGY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o STRATEGY

Informacje o cenie STRATEGY

Czym jest STRATEGY

Oficjalna strona internetowa STRATEGY

Tokenomika STRATEGY

Prognoza cen STRATEGY

Cena TronStrategy (STRATEGY)

Nienotowany

Aktualna cena 1 STRATEGY do USD:

--
----
-0.50%1D
TronStrategy (STRATEGY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:44:10 (UTC+8)

Informacje o cenie TronStrategy (STRATEGY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.56%

-2.64%

-2.64%

Aktualna cena TronStrategy (STRATEGY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs STRATEGY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs STRATEGY w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki STRATEGY zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.56% w ciągu 24 godzin i o -2.64% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o TronStrategy (STRATEGY)

$ 8.37K
$ 8.37K$ 8.37K

--
----

$ 8.37K
$ 8.37K$ 8.37K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa TronStrategy wynosi $ 8.37K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż STRATEGY w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.37K.

Historia ceny TronStrategy (STRATEGY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny TronStrategy do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny TronStrategy do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny TronStrategy do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny TronStrategy do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.56%
30 Dni$ 0-23.82%
60 dni$ 0-39.08%
90 dni$ 0--

Co to jest TronStrategy (STRATEGY)

This meme contract stands out with a unique approach, diverging from the standard control model. Instead, it functions as a utility that hedges against Tron's energy price fluctuations by leveraging user interactions on Telegram as a novel energy source. This cutting-edge technology is both innovative and timely, aligning with the recent buzz around the public announcement of a reverse merger, positioning it as a trendsetter in the evolving blockchain and energy integration space. The system taps into the dynamic engagement within Telegram communities, converting social activity into a quantifiable energy metric to stabilize costs, offering a fresh perspective on meme-driven utilities in the crypto ecosystem.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny TronStrategy (w USD)

Jaka będzie wartość TronStrategy (STRATEGY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w TronStrategy (STRATEGY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla TronStrategy.

Sprawdź teraz prognozę ceny TronStrategy!

STRATEGY na lokalne waluty

Tokenomika TronStrategy (STRATEGY)

Zrozumienie tokenomiki TronStrategy (STRATEGY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena STRATEGYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące TronStrategy (STRATEGY)

Jaka jest dziś wartość TronStrategy (STRATEGY)?
Aktualna cena STRATEGY w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena STRATEGY do USD?
Aktualna cena STRATEGY w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa TronStrategy?
Kapitalizacja rynkowa dla STRATEGY wynosi $ 8.37K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż STRATEGY w obiegu?
W obiegu STRATEGY znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) STRATEGY?
STRATEGY osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla STRATEGY?
STRATEGY zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu STRATEGY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla STRATEGY wynosi -- USD.
Czy w tym roku STRATEGY pójdzie wyżej?
STRATEGY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny STRATEGY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:44:10 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe TronStrategy (STRATEGY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

