Aktualna cena Trivians to 0 USD. Śledź aktualizacje cen TRIVIA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TRIVIA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o TRIVIA

Informacje o cenie TRIVIA

Czym jest TRIVIA

Oficjalna strona internetowa TRIVIA

Tokenomika TRIVIA

Prognoza cen TRIVIA

Cena Trivians (TRIVIA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 TRIVIA do USD:

--
----
+0.90%1D
Trivians (TRIVIA) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Trivians (TRIVIA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04093968
$ 0.04093968$ 0.04093968

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.93%

-18.13%

-18.13%

Aktualna cena Trivians (TRIVIA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TRIVIA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TRIVIA w historii to $ 0.04093968, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TRIVIA zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +0.93% w ciągu 24 godzin i o -18.13% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Trivians (TRIVIA)

$ 27.59K
$ 27.59K$ 27.59K

--
----

$ 44.85K
$ 44.85K$ 44.85K

615.00M
615.00M 615.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Trivians wynosi $ 27.59K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TRIVIA w obiegu wynosi 615.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 44.85K.

Historia ceny Trivians (TRIVIA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Trivians do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Trivians do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Trivians do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Trivians do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.93%
30 Dni$ 0-39.19%
60 dni$ 0-47.14%
90 dni$ 0--

Co to jest Trivians (TRIVIA)

New Gen Trivia Games in One Single Platform; Play - Compete - Learn - Earn

Trivians is the ultimate trivia&puzzle gaming platform for play2earn ecosystem. The token and the idea has been culminated from a 3-years-old global Play2Earn trivia game, namely OynaKazan/Trivia Superstars (Play&Earn in Turkish), with more than 5 Million downloads and 1.5 Million monthly active users at its peak. This assures Trivians game and team has already delivered a huge proof of concept on democratization of trivia game show business.

Trivians is a multiplayer game, which awards players with Trivian Token, according to their correct answers at different game modes and competitions. It is a decentralized version of classical game shows like “Who Wants to be a Millionaire”, “Jeopardy”, “Weakest Link” etc, all in one place.

Trivians have established a huge proof of concept on democratizing and decentralizing the quiz game show business. Trivia play2earn game concept is very easy to adopt globally, and the market is huge. (Estimated target player market size is 2 Billion players) Trivians wants to become the first blockchain game which successfully onboarded non crypto users and goes truly mainstream.

Trivians provides a variety of game modes such as multiplayer mode, single player mode, 1v1 games, instant play, scheduled tournaments and live shows. There are over 100K questions archived and they are being renewed on a daily basis by a dedicated editor team. With live stream games, our users have the chance to interact with host and the other trivia lovers all over the world.

Our Vision is;

To become a leading trivia genre in the blockchain game ecosystem by gathering all quiz & puzzle types of games on a single platform

To enable millions of people, young and old alike, both to have fun and to turn their intellectual knowledge into money.

To ensure that the game is played for years with the sustainable economic model we have created, with continuously renewed game types and quest

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie.

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Trivians (w USD)

Jaka będzie wartość Trivians (TRIVIA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Trivians (TRIVIA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Trivians.

Sprawdź teraz prognozę ceny Trivians!

TRIVIA na lokalne waluty

Tokenomika Trivians (TRIVIA)

Zrozumienie tokenomiki Trivians (TRIVIA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TRIVIAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Trivians (TRIVIA)

Jaka jest dziś wartość Trivians (TRIVIA)?
Aktualna cena TRIVIA w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TRIVIA do USD?
Aktualna cena TRIVIA w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Trivians?
Kapitalizacja rynkowa dla TRIVIA wynosi $ 27.59K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TRIVIA w obiegu?
W obiegu TRIVIA znajduje się 615.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TRIVIA?
TRIVIA osiąga ATH w wysokości 0.04093968 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TRIVIA?
TRIVIA zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu TRIVIA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TRIVIA wynosi -- USD.
Czy w tym roku TRIVIA pójdzie wyżej?
TRIVIA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TRIVIA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
