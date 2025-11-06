Informacje o cenie Trivians (TRIVIA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.04093968$ 0.04093968 $ 0.04093968 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +0.93% Zmiana ceny (7D) -18.13% Zmiana ceny (7D) -18.13%

Aktualna cena Trivians (TRIVIA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TRIVIA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TRIVIA w historii to $ 0.04093968, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TRIVIA zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +0.93% w ciągu 24 godzin i o -18.13% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Trivians (TRIVIA)

Kapitalizacja rynkowa $ 27.59K$ 27.59K $ 27.59K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 44.85K$ 44.85K $ 44.85K Podaż w obiegu 615.00M 615.00M 615.00M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Trivians wynosi $ 27.59K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TRIVIA w obiegu wynosi 615.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 44.85K.