Giełda MEXC / Cena krypto / Trendix (TRDX) / Tokenomika / Tokenomika Trendix (TRDX) Odkryj kluczowe informacje o Trendix (TRDX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Trendix (TRDX) Trendix is a multi-purpose Web3 platform integrating prediction markets, social engagement, gaming, and decentralized trading, all powered by blockchain technology. The TRDX token serves as the ecosystem's utility and reward currency, enabling seamless transactions, play-to-earn mechanics, AI-powered trading insights, and premium access. Players and users can earn, trade, and own digital assets, fostering a sustainable, user-driven economy on Solana. Oficjalna strona internetowa: https://trendix.in Biała księga: https://trendix.gitbook.io/docs Kup TRDX teraz! Tokenomika i analiza cenowa Trendix (TRDX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Trendix (TRDX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.58K Całkowita podaż: $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 100.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.58K Historyczne maksimum: $ 0.04319225 Historyczne minimum: $ 0.0000238 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Trendix (TRDX) Tokenomika Trendix (TRDX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Trendix (TRDX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TRDX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TRDX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTRDX tokenomikę, poznaj cenę tokena TRDXna żywo! Prognoza ceny TRDX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TRDX? Nasza strona z prognozami cen TRDX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TRDX już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.