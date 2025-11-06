GiełdaDEX+
Aktualna cena Trench Coin to 0 USD. Śledź aktualizacje cen TRENCH do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TRENCH łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Trench Coin to 0 USD. Śledź aktualizacje cen TRENCH do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TRENCH łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o TRENCH

Informacje o cenie TRENCH

Czym jest TRENCH

Oficjalna strona internetowa TRENCH

Tokenomika TRENCH

Prognoza cen TRENCH

Cena Trench Coin (TRENCH)

Nienotowany

Aktualna cena 1 TRENCH do USD:

$0.00014939
$0.00014939$0.00014939
-0.30%1D
USD
Trench Coin (TRENCH) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:21:38 (UTC+8)

Informacje o cenie Trench Coin (TRENCH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00225343
$ 0.00225343$ 0.00225343

$ 0
$ 0$ 0

-1.34%

-0.36%

-30.13%

-30.13%

Aktualna cena Trench Coin (TRENCH) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TRENCH wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TRENCH w historii to $ 0.00225343, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TRENCH zmieniły się o -1.34% w ciągu ostatniej godziny, o -0.36% w ciągu 24 godzin i o -30.13% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Trench Coin (TRENCH)

$ 149.38K
$ 149.38K$ 149.38K

--
----

$ 149.38K
$ 149.38K$ 149.38K

999.94M
999.94M 999.94M

999,944,482.010021
999,944,482.010021 999,944,482.010021

Obecna kapitalizacja rynkowa Trench Coin wynosi $ 149.38K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TRENCH w obiegu wynosi 999.94M, przy całkowitej podaży 999944482.010021. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 149.38K.

Historia ceny Trench Coin (TRENCH) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Trench Coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Trench Coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Trench Coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Trench Coin do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.36%
30 Dni$ 0-57.21%
60 dni$ 0-80.54%
90 dni$ 0--

Co to jest Trench Coin (TRENCH)

saving the trench

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Trench Coin (TRENCH)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Trench Coin (w USD)

Jaka będzie wartość Trench Coin (TRENCH) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Trench Coin (TRENCH) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Trench Coin.

Sprawdź teraz prognozę ceny Trench Coin!

TRENCH na lokalne waluty

Tokenomika Trench Coin (TRENCH)

Zrozumienie tokenomiki Trench Coin (TRENCH) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TRENCHjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Trench Coin (TRENCH)

Jaka jest dziś wartość Trench Coin (TRENCH)?
Aktualna cena TRENCH w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TRENCH do USD?
Aktualna cena TRENCH w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Trench Coin?
Kapitalizacja rynkowa dla TRENCH wynosi $ 149.38K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TRENCH w obiegu?
W obiegu TRENCH znajduje się 999.94M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TRENCH?
TRENCH osiąga ATH w wysokości 0.00225343 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TRENCH?
TRENCH zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu TRENCH?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TRENCH wynosi -- USD.
Czy w tym roku TRENCH pójdzie wyżej?
TRENCH może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TRENCH, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Trench Coin (TRENCH)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

