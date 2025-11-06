Informacje o cenie Trench Coin (TRENCH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00225343$ 0.00225343 $ 0.00225343 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -1.34% Zmiana ceny (1D) -0.36% Zmiana ceny (7D) -30.13% Zmiana ceny (7D) -30.13%

Aktualna cena Trench Coin (TRENCH) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TRENCH wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TRENCH w historii to $ 0.00225343, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TRENCH zmieniły się o -1.34% w ciągu ostatniej godziny, o -0.36% w ciągu 24 godzin i o -30.13% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Trench Coin (TRENCH)

Kapitalizacja rynkowa $ 149.38K$ 149.38K $ 149.38K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 149.38K$ 149.38K $ 149.38K Podaż w obiegu 999.94M 999.94M 999.94M Całkowita podaż 999,944,482.010021 999,944,482.010021 999,944,482.010021

Obecna kapitalizacja rynkowa Trench Coin wynosi $ 149.38K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TRENCH w obiegu wynosi 999.94M, przy całkowitej podaży 999944482.010021. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 149.38K.