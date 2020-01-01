Poznaj tokenomikę Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TREEINCAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TREEINCAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) Odkryj kluczowe informacje o Tree Stuck in Cat (TREEINCAT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) A playful paradox in a universe where trees get stuck in cats. Innovation meets imagination presented in the form of games, art, music and AI. This bizarre fusion of nature and chaos turns expectations upside down, capturing the essence of the Animal Plant meta before it was even a trend. It's a movement driven by humor, philosophy, and sheer absurdity, where confusion meets creativity. With a passionate community fueling stunning art, music, and games, TREEINCAT isn't just a meme, it's an experience redefining what crypto projects can be. Oficjalna strona internetowa: https://www.treeincat.com Biała księga: https://cdn.prod.website-files.com/67539163b791fd613434002d/6762b8d8cd1f032e1ddae802_TREEINCATwp1.pdf Tokenomika i analiza cenowa Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Tree Stuck in Cat (TREEINCAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 230.98K Całkowita podaż: $ 989.71M Podaż w obiegu: $ 989.71M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 230.98K Historyczne maksimum: $ 0.00197193 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00023338 Tokenomika Tree Stuck in Cat (TREEINCAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TREEINCAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TREEINCAT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.