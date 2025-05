Co to jest Travelers Token (TRV)

Travelers Token is a crypto asset developed by Bitci Borsa Teknoloji Anonim Limited on Bitcichain. Travelers Token is a digital asset designed to transform the travel and tourism industry. For travel lovers, this token offers discounts and deals on everything from hotel bookings and flight tickets to local experiences and restaurant reservations. Thanks to blockchain technology, Travelers Token makes the travel experience more transparent, reliable and accessible.

Zasoby dla Travelers Token (TRV) Biała księga Oficjalna strona internetowa