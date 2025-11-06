GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Trashy By Matt Furie to 0.00001849 USD. Śledź aktualizacje cen TRASHY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TRASHY łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Trashy By Matt Furie to 0.00001849 USD. Śledź aktualizacje cen TRASHY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TRASHY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o TRASHY

Informacje o cenie TRASHY

Czym jest TRASHY

Oficjalna strona internetowa TRASHY

Tokenomika TRASHY

Prognoza cen TRASHY

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Trashy By Matt Furie

Cena Trashy By Matt Furie (TRASHY)

Nienotowany

Aktualna cena 1 TRASHY do USD:

--
----
+5.60%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Trashy By Matt Furie (TRASHY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:42:37 (UTC+8)

Informacje o cenie Trashy By Matt Furie (TRASHY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0000173
$ 0.0000173$ 0.0000173
Minimum 24h
$ 0.00001929
$ 0.00001929$ 0.00001929
Maksimum 24h

$ 0.0000173
$ 0.0000173$ 0.0000173

$ 0.00001929
$ 0.00001929$ 0.00001929

$ 0.00073629
$ 0.00073629$ 0.00073629

$ 0.00001645
$ 0.00001645$ 0.00001645

-0.89%

+6.88%

-41.76%

-41.76%

Aktualna cena Trashy By Matt Furie (TRASHY) wynosi $0.00001849. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TRASHY wahał się między $ 0.0000173 a $ 0.00001929, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TRASHY w historii to $ 0.00073629, a najniższy to $ 0.00001645.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TRASHY zmieniły się o -0.89% w ciągu ostatniej godziny, o +6.88% w ciągu 24 godzin i o -41.76% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Trashy By Matt Furie (TRASHY)

$ 18.49K
$ 18.49K$ 18.49K

--
----

$ 18.49K
$ 18.49K$ 18.49K

999.96M
999.96M 999.96M

999,963,217.247141
999,963,217.247141 999,963,217.247141

Obecna kapitalizacja rynkowa Trashy By Matt Furie wynosi $ 18.49K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TRASHY w obiegu wynosi 999.96M, przy całkowitej podaży 999963217.247141. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 18.49K.

Historia ceny Trashy By Matt Furie (TRASHY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Trashy By Matt Furie do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Trashy By Matt Furie do USD wyniosła $ -0.0000127852.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Trashy By Matt Furie do USD wyniosła $ -0.0000177721.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Trashy By Matt Furie do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+6.88%
30 Dni$ -0.0000127852-69.14%
60 dni$ -0.0000177721-96.11%
90 dni$ 0--

Co to jest Trashy By Matt Furie (TRASHY)

Meet Trashy the garbage superhero we didn't know we needed. He's a bit clumsy, and rough around the edges but He has a heart of gold, ready to take on the crypto industry's final bosses. Join him on his quest to clean up the blockchain, one meme at a time. With his trusty trash bag of justice, he dives into scams, rug pulls, and shady projects, exposing villains while turning chaos into laughter. Trashy isn’t perfect, but that’s what makes him real, fighting greed, spreading truth, and reminding us that even in the digital dump, hope can shine.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Trashy By Matt Furie (TRASHY)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Trashy By Matt Furie (w USD)

Jaka będzie wartość Trashy By Matt Furie (TRASHY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Trashy By Matt Furie (TRASHY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Trashy By Matt Furie.

Sprawdź teraz prognozę ceny Trashy By Matt Furie!

TRASHY na lokalne waluty

Tokenomika Trashy By Matt Furie (TRASHY)

Zrozumienie tokenomiki Trashy By Matt Furie (TRASHY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TRASHYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Trashy By Matt Furie (TRASHY)

Jaka jest dziś wartość Trashy By Matt Furie (TRASHY)?
Aktualna cena TRASHY w USD wynosi 0.00001849USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TRASHY do USD?
Aktualna cena TRASHY w USD wynosi $ 0.00001849. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Trashy By Matt Furie?
Kapitalizacja rynkowa dla TRASHY wynosi $ 18.49K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TRASHY w obiegu?
W obiegu TRASHY znajduje się 999.96M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TRASHY?
TRASHY osiąga ATH w wysokości 0.00073629 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TRASHY?
TRASHY zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00001645 USD.
Jaki jest wolumen obrotu TRASHY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TRASHY wynosi -- USD.
Czy w tym roku TRASHY pójdzie wyżej?
TRASHY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TRASHY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:42:37 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Trashy By Matt Furie (TRASHY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,242.48
$103,242.48$103,242.48

-0.46%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,384.64
$3,384.64$3,384.64

-0.40%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.31
$159.31$159.31

-0.75%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.73
$1,477.73$1,477.73

+0.11%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,242.48
$103,242.48$103,242.48

-0.46%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,384.64
$3,384.64$3,384.64

-0.40%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3243
$2.3243$2.3243

+2.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.31
$159.31$159.31

-0.75%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0675
$1.0675$1.0675

-1.63%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.040000
$0.040000$0.040000

+3,900.00%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2172
$0.2172$0.2172

+334.40%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006001
$0.000006001$0.000006001

+217.84%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000430
$0.0000000430$0.0000000430

+184.76%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.26717
$0.26717$0.26717

+110.75%