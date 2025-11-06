Informacje o cenie Trashy By Matt Furie (TRASHY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.0000173 $ 0.0000173 $ 0.0000173 Minimum 24h $ 0.00001929 $ 0.00001929 $ 0.00001929 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.0000173$ 0.0000173 $ 0.0000173 Maksimum 24h $ 0.00001929$ 0.00001929 $ 0.00001929 Historyczne maksimum $ 0.00073629$ 0.00073629 $ 0.00073629 Najniższa cena $ 0.00001645$ 0.00001645 $ 0.00001645 Zmiana ceny (1H) -0.89% Zmiana ceny (1D) +6.88% Zmiana ceny (7D) -41.76% Zmiana ceny (7D) -41.76%

Aktualna cena Trashy By Matt Furie (TRASHY) wynosi $0.00001849. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TRASHY wahał się między $ 0.0000173 a $ 0.00001929, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TRASHY w historii to $ 0.00073629, a najniższy to $ 0.00001645.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TRASHY zmieniły się o -0.89% w ciągu ostatniej godziny, o +6.88% w ciągu 24 godzin i o -41.76% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Trashy By Matt Furie (TRASHY)

Kapitalizacja rynkowa $ 18.49K$ 18.49K $ 18.49K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 18.49K$ 18.49K $ 18.49K Podaż w obiegu 999.96M 999.96M 999.96M Całkowita podaż 999,963,217.247141 999,963,217.247141 999,963,217.247141

Obecna kapitalizacja rynkowa Trashy By Matt Furie wynosi $ 18.49K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TRASHY w obiegu wynosi 999.96M, przy całkowitej podaży 999963217.247141. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 18.49K.