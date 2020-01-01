Tokenomika Tradiecoin (TRADIECOIN)

Odkryj kluczowe informacje o Tradiecoin (TRADIECOIN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Tradiecoin (TRADIECOIN)

a meme coin encouraging tradies to join crypto with the ultimate goal to get them too invest in more secure crypto like bitcoin solana ETH and SUI

Its about bringing the community together and bringing people into a safe coin a anti rug coin, somewhere they can invest there hard earned money into. somewhere they can wake up and notice there money has not been stolen from them, where they can wake up and not see that they have had the rug pulled from directly under them.

Oficjalna strona internetowa:
http://www.Tradiecoinmeme.com
Biała księga:
http://www.Tradiecoinmeme.com

Tokenomika i analiza cenowa Tradiecoin (TRADIECOIN)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Tradiecoin (TRADIECOIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 15.98K
Całkowita podaż:
$ 977.42M
Podaż w obiegu:
$ 977.42M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 15.98K
Historyczne maksimum:
$ 0.00136888
Historyczne minimum:
$ 0.00000814
Aktualna cena:
$ 0
Tokenomika Tradiecoin (TRADIECOIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Tradiecoin (TRADIECOIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów TRADIECOIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów TRADIECOIN.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszTRADIECOIN tokenomikę, poznaj cenę tokena TRADIECOINna żywo!

Prognoza ceny TRADIECOIN

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TRADIECOIN? Nasza strona z prognozami cen TRADIECOIN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.