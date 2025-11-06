Informacje o cenie Tradescoop by Virtuals (SCOOP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.17% Zmiana ceny (1D) +2.72% Zmiana ceny (7D) -8.55% Zmiana ceny (7D) -8.55%

Aktualna cena Tradescoop by Virtuals (SCOOP) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SCOOP wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SCOOP w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SCOOP zmieniły się o +0.17% w ciągu ostatniej godziny, o +2.72% w ciągu 24 godzin i o -8.55% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Tradescoop by Virtuals (SCOOP)

Kapitalizacja rynkowa $ 236.91K$ 236.91K $ 236.91K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 236.91K$ 236.91K $ 236.91K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Tradescoop by Virtuals wynosi $ 236.91K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SCOOP w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 236.91K.