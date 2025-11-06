Informacje o cenie Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Minimum 24h $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Maksimum 24h $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Historyczne maksimum $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Najniższa cena $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Zmiana ceny (1H) 0.00% Zmiana ceny (1D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) wynosi $1. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PC0000023 wahał się między $ 1.0 a $ 1.0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PC0000023 w historii to $ 1.0, a najniższy to $ 1.0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PC0000023 zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o 0.00% w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

Kapitalizacja rynkowa $ 100.85M$ 100.85M $ 100.85M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 100.85M$ 100.85M $ 100.85M Podaż w obiegu 100.85M 100.85M 100.85M Całkowita podaż 100,846,154.0 100,846,154.0 100,846,154.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Tradable Singapore Fintech SSL wynosi $ 100.85M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PC0000023 w obiegu wynosi 100.85M, przy całkowitej podaży 100846154.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 100.85M.