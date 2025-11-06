GiełdaDEX+
Aktualna cena Tradable Singapore Fintech SSL to 1 USD. Śledź aktualizacje cen PC0000023 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej.

Cena Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

Aktualna cena 1 PC0000023 do USD:

$1
$1$1
0.00%1D
Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) (USD)

Aktualna cena Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) wynosi $1. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PC0000023 wahał się między $ 1.0 a $ 1.0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PC0000023 w historii to $ 1.0, a najniższy to $ 1.0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PC0000023 zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o 0.00% w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Co to jest Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes singapore-based fintech senior delayed draw term loan. The notes are issued by Victory Park Capital Advisors under the "Singapore Fintech Senior Secured Loan " deal, giving on-chain exposure to the underlying cash flows. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the multi‑trillion‑dollar private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user‑friendly interface. By leveraging ZKsync Era's scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain rails while preserving data privacy and reducing settlement costs.

Jaka jest dziś wartość Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)?
Aktualna cena PC0000023 w USD wynosi 1.0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PC0000023 do USD?
Aktualna cena PC0000023 w USD wynosi $ 1.0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Tradable Singapore Fintech SSL?
Kapitalizacja rynkowa dla PC0000023 wynosi $ 100.85M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PC0000023 w obiegu?
W obiegu PC0000023 znajduje się 100.85M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PC0000023?
PC0000023 osiąga ATH w wysokości 1.0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PC0000023?
PC0000023 zaliczył cenę ATL w wysokości 1.0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PC0000023?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PC0000023 wynosi -- USD.
Czy w tym roku PC0000023 pójdzie wyżej?
PC0000023 może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PC0000023, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

