Informacje o Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes the North America Rent Financing Platform Senior Secured Term Notes issued by Victory Park Capital Advisors. This initiative focuses on a flexible rent financing platform with significant equity raised, forming part of Tradable's $1.7 billion in tokenized private credit assets. It provides institutional-grade private credit exposure with targeted yields of 8-15.5%. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the $1.4 trillion RWA private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user-friendly interface. By leveraging ZKsync's scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain, enabling broader participation in high-quality rent financing credit investments. Oficjalna strona internetowa: https://www.tradable.xyz/ Tokenomika i analiza cenowa Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 189.50M $ 189.50M $ 189.50M Całkowita podaż: $ 189.50M $ 189.50M $ 189.50M Podaż w obiegu: $ 189.50M $ 189.50M $ 189.50M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 189.50M $ 189.50M $ 189.50M Historyczne maksimum: $ 189,500,000 $ 189,500,000 $ 189,500,000 Historyczne minimum: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Aktualna cena: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Tokenomika Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PC0000031, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PC0000031. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.