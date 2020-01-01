Poznaj tokenomikę TracyAI by Virtuals (TRACY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TRACY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę TracyAI by Virtuals (TRACY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TRACY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o TracyAI by Virtuals (TRACY) TracyAI is an advanced artificial intelligence platform that transforms sports analytics and commentary, developed under the leadership of NBA Champion Tristan Thompson and successfully showcased at NBA All-Star Weekend 2025 to over 450 industry leaders including NBA executives, All-Star Darius Garland, and ESPN's Malika Andrews. The platform's rollout includes three distinct products: a free Twitter bot for basic analytics, a token-gated Terminal for advanced analysis, and a groundbreaking 3D sports commentary model. At its core, TracyAI consists of two primary components: a sophisticated 3D sports commentary system and a comprehensive analytics platform. The commentary system provides real-time, interactive analysis during live games, supporting multiple languages and enabling personalized insights for users across different social media platforms. The analytics platform processes extensive NBA statistical data, delivering real-time analysis of both individual and team performance that was previously only available to professional teams and analysts. Built on the Virtuals Protocol ecosystem and utilizing the G.A.M.E. framework, TracyAI integrates seamlessly with professional sports data analytics systems and major broadcasting networks, including ESPN. The platform is supported by a team of experienced AI engineers and developers from leading tech companies, working alongside NBA data analytics professionals to ensure enterprise-grade quality and reliability. Through this comprehensive system, TracyAI bridges the gap between professional-level sports analysis and public accessibility, creating a new standard for sports engagement and understanding. Oficjalna strona internetowa: https://tracy.tech/ Biała księga: https://medium.com/@TracyAI/introducing-tracyai-the-future-of-sports-commentary-analytics-6578e8d72359 Kup TRACY teraz! Tokenomika i analiza cenowa TracyAI by Virtuals (TRACY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TracyAI by Virtuals (TRACY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 54.62K $ 54.62K $ 54.62K Całkowita podaż: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 723.82M $ 723.82M $ 723.82M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 75.46K $ 75.46K $ 75.46K Historyczne maksimum: $ 0.01783344 $ 0.01783344 $ 0.01783344 Historyczne minimum: $ 0.00007545 $ 0.00007545 $ 0.00007545 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie TracyAI by Virtuals (TRACY) Tokenomika TracyAI by Virtuals (TRACY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TracyAI by Virtuals (TRACY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TRACY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TRACY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTRACY tokenomikę, poznaj cenę tokena TRACYna żywo! Prognoza ceny TRACY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TRACY? Nasza strona z prognozami cen TRACY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TRACY już teraz! 