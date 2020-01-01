Poznaj tokenomikę Trabzonspor Fan Token (TRA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TRA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Trabzonspor Fan Token (TRA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TRA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Trabzonspor Fan Token (TRA) / Tokenomika / Tokenomika Trabzonspor Fan Token (TRA) Odkryj kluczowe informacje o Trabzonspor Fan Token (TRA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Trabzonspor Fan Token (TRA) Oficjalna strona internetowa: https://www.trabzonspor.org.tr/tr Kup TRA teraz! Tokenomika i analiza cenowa Trabzonspor Fan Token (TRA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Trabzonspor Fan Token (TRA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.76M $ 2.76M $ 2.76M Całkowita podaż: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 7.19M $ 7.19M $ 7.19M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.84M $ 3.84M $ 3.84M Historyczne maksimum: $ 9.77 $ 9.77 $ 9.77 Historyczne minimum: $ 0.37338 $ 0.37338 $ 0.37338 Aktualna cena: $ 0.384084 $ 0.384084 $ 0.384084 Dowiedz się więcej o cenie Trabzonspor Fan Token (TRA) Tokenomika Trabzonspor Fan Token (TRA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Trabzonspor Fan Token (TRA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TRA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TRA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTRA tokenomikę, poznaj cenę tokena TRAna żywo! Prognoza ceny TRA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TRA? Nasza strona z prognozami cen TRA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TRA już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.