Informacje o cenie TQQQ xStock (TQQQX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 110.28 $ 110.28 $ 110.28 Minimum 24h $ 114.97 $ 114.97 $ 114.97 Maksimum 24h Minimum 24h $ 110.28$ 110.28 $ 110.28 Maksimum 24h $ 114.97$ 114.97 $ 114.97 Historyczne maksimum $ 235.95$ 235.95 $ 235.95 Najniższa cena $ 82.33$ 82.33 $ 82.33 Zmiana ceny (1H) -0.33% Zmiana ceny (1D) +3.07% Zmiana ceny (7D) -8.33% Zmiana ceny (7D) -8.33%

Aktualna cena TQQQ xStock (TQQQX) wynosi $113.66. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TQQQX wahał się między $ 110.28 a $ 114.97, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TQQQX w historii to $ 235.95, a najniższy to $ 82.33.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TQQQX zmieniły się o -0.33% w ciągu ostatniej godziny, o +3.07% w ciągu 24 godzin i o -8.33% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o TQQQ xStock (TQQQX)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 4.25M$ 4.25M $ 4.25M Podaż w obiegu 10.30K 10.30K 10.30K Całkowita podaż 37,372.51784731508 37,372.51784731508 37,372.51784731508

Obecna kapitalizacja rynkowa TQQQ xStock wynosi $ 1.17M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TQQQX w obiegu wynosi 10.30K, przy całkowitej podaży 37372.51784731508. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.25M.