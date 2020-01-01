Poznaj tokenomikę Tortuga Staked Aptos (TAPT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TAPT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Tortuga Staked Aptos (TAPT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TAPT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Tortuga Staked Aptos (TAPT) / Tokenomika / Tokenomika Tortuga Staked Aptos (TAPT) Odkryj kluczowe informacje o Tortuga Staked Aptos (TAPT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Tortuga Staked Aptos (TAPT) Tortuga Finance: -enables anyone to stake on Aptos, even if you don't have 1 million APT -allows you to stake with one click -enables stakers to stay staked while participating in DeFi As you hold tAPT, more rewards will accrue to the protocol. Later, trading out of tAPT or unstaking your tAPT will return some rewards earned through staking. Tortuga Finance: -enables anyone to stake on Aptos, even if you don't have 1 million APT -allows you to stake with one click -enables stakers to stay staked while participating in DeFi As you hold tAPT, more rewards will accrue to the protocol. Later, trading out of tAPT or unstaking your tAPT will return some rewards earned through staking. Oficjalna strona internetowa: https://tortuga.finance/ Kup TAPT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Tortuga Staked Aptos (TAPT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Tortuga Staked Aptos (TAPT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 90.01K $ 90.01K $ 90.01K Całkowita podaż: $ 18.10K $ 18.10K $ 18.10K Podaż w obiegu: $ 18.10K $ 18.10K $ 18.10K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 90.01K $ 90.01K $ 90.01K Historyczne maksimum: $ 38.0 $ 38.0 $ 38.0 Historyczne minimum: $ 2.69 $ 2.69 $ 2.69 Aktualna cena: $ 4.97 $ 4.97 $ 4.97 Dowiedz się więcej o cenie Tortuga Staked Aptos (TAPT) Tokenomika Tortuga Staked Aptos (TAPT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Tortuga Staked Aptos (TAPT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TAPT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TAPT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTAPT tokenomikę, poznaj cenę tokena TAPTna żywo! Prognoza ceny TAPT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TAPT? Nasza strona z prognozami cen TAPT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TAPT już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.