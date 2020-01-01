Poznaj tokenomikę Tootcoin (TOOT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TOOT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Tootcoin (TOOT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TOOT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Tootcoin (TOOT) Welcome to TOOTCOIN "A fart ain't a fart without a loud, proud toot." What is TOOTCOIN? TOOTCOIN is the ultimate homage to life's most unfiltered moments. Forget pretentious cryptos —TOOTCOIN is here to remind the world that even the smallest gas can make the loudest impact. Why TOOTCOIN? Because every great fart deserves recognition, and every toot tells a story. TOOTCOIN is more than just a coin; it's a movement, a celebration of all things cheeky, loud, and unapologetically honest. Welcome to TOOTCOIN "A fart ain't a fart without a loud, proud toot." What is TOOTCOIN? TOOTCOIN is the ultimate homage to life's most unfiltered moments. Forget pretentious cryptos —TOOTCOIN is here to remind the world that even the smallest gas can make the loudest impact. Why TOOTCOIN? Because every great fart deserves recognition, and every toot tells a story. TOOTCOIN is more than just a coin; it's a movement, a celebration of all things cheeky, loud, and unapologetically honest. Oficjalna strona internetowa: https://www.tootcoin.org/ Kup TOOT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Tootcoin (TOOT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Tootcoin (TOOT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.68K $ 10.68K $ 10.68K Całkowita podaż: $ 249.82M $ 249.82M $ 249.82M Podaż w obiegu: $ 249.82M $ 249.82M $ 249.82M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.68K $ 10.68K $ 10.68K Historyczne maksimum: $ 0.00237947 $ 0.00237947 $ 0.00237947 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Tootcoin (TOOT) Tokenomika Tootcoin (TOOT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Tootcoin (TOOT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TOOT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TOOT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTOOT tokenomikę, poznaj cenę tokena TOOTna żywo! Prognoza ceny TOOT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TOOT? Nasza strona z prognozami cen TOOT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TOOT już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.