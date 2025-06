Co to jest TonUP (UP)

TonUP is a launchpad operating on The Open Network (TON), a high-performance Proof-of-Stake (PoS) public blockchain initially proposed by the Telegram team. Designed to bridge the asset gap in TON, TonUP provides a nurturing environment for new projects to thrive. The platform's decision to build on TON stems from its potential and unique offerings, such as its technical structure, which includes the low-level FunC programming language and advanced sharding technology. This foundation allows TonUP to benefit from TON's impressive Transactions Per Second (TPS) capabilities, supporting large-scale applications and fostering a decentralized ecosystem.

